Macierewicz nad trumną Błasika: Generał poległ śmiercią bohatera

Andrzej Błasik w Smoleńsku poległ śmiercią bohatera - podkreślił minister obrony Antoni Macierewicz, przemawiając nad trumną generała. W piątek gen. Błasik spoczął ponownie na warszawskich Powązkach, po ekshumacji zarządzonej przez prokuraturę.

Zdjęcie Szef BBN Paweł Soloch, premier Beata Szydło oraz szef MON Antoni Macierewicz podczas uroczystości pogrzebowych gen. Andrzeja Błasika /Bartłomiej Zborowski /PAP

Przed ponownym złożeniem trumny z ciałem dowódcy Sił Powietrznych do grobu Macierewicz powiedział, że również po śmierci, stał się on symbolem walki o to, by nie zniszczono polskiej armii.

Przypomniał, że po śmierci czekał Błasika "sąd zmowy i kłamstwa". - Przypominający jako żywo ten sąd, który przeszedł do historii świata, jako sąd nad niewinnym - zaznaczył minister.

Macierewicz podkreślił, że Błasik był wierny do końca swojemu prezydentowi - Lechowi Kaczyńskiemu, bo wiedział, że "jest to człowiek, który zrobi wszystko, by polska armia i Polska były wielkie". - On chciał wielkości, on był gotów dla ojczyzny poświęcić nawet swoje życie - podkreślił szef MON.

- Generał Błasik poległ śmiercią bohatera - powiedział minister obrony. - Cześć jego pamięci - dodał.

- Żegnamy go dzisiaj w tak szczególny sposób także dlatego, że stał się symbolem bohaterstwa lotnika, który wytrwał ze swoim prezydentem do samego końca. Który swojego prezydenta bronił do samego końca. Aż do zderzenia z ziemią, gdy samolot rozpadając się w powietrzu uderzył w błoto smoleńskie - powiedział Macierewicz.

- Przesłaniem, tym, co czynił do ostatnich sekund, sprawił, że rozbiły się fale nienawiści, które próbowały zniszczyć polską armię, zniesławić polskich żołnierzy, które próbowały majestat Rzeczypospolitej porwać w strzępy - mówił minister obrony.

- Dzisiaj, po latach, już mamy dostęp do dokumentów pozwalających zobaczyć, jaki był mechanizm tego nieprawdopodobnego kłamstwa, tej nieprawdopodobnej próby oczernienia jego, jego ukochanego lotnictwa i całej polskiej armii - zaznaczył minister.

- Czytamy na głosy rozpisane rozmowy tzw. komisji, która się zastanawiała: "tak, nie mamy żadnego dowodu, że on tam był, ale przecież na pewno musiał tam być"; "tak, nikt nie odczytał jego nazwiska, nikt nie odnalazł jego głosu, nikt go nie usłyszał, ale musimy zrobić tak, żeby na niego złożyć winę"; "musimy przecież napisać tak, żeby to on był winny, bo tak już napisano w raporcie rosyjskim" - mówił Macierewicz nawiązując do twierdzeń, że Błasik był w kabinie pilotów w trakcie podejścia do lotniska w Smoleńsku.

Minister przypomniał, że w trakcie służby to Błasik wprowadził do polskiej armii, lotnictwa nowoczesność. - To on oblatywał, on wprowadzał najnowocześniejsze samoloty F-16, których boją się wrogowie Polski - podkreślił. - Jestem przekonany, że przyjdzie taki dzień, iż skrzydło najnowocześniejszych F-35 przyjmie imię bohaterskiego gen. Błasika - powiedział. - Bo to się mu należy - dodał.

Błasika pożegnano też w imieniu podwładnych: kolegów - lotników.

W pogrzebie generała oprócz rodziny i ministra obrony uczestniczyła premier Beata Szydło, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch, przedstawiciele wojska i lotnicy. Uroczystość odbyła się z wojskowym ceremoniałem. Na prośbę rodziny pogrzeb miał zamknięty charakter.

Aleksander Główczewski