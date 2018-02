Naukowcy z USA badają katastrofę smoleńską. Macierewicz o ustaleniach

"To niemożliwe, by drzwi tupolewa zostały wyrwane z framug i wbiły się w ziemię, a raczej pod ziemię, bez ogromnej dodatkowej energii" - napisał na Twitterze Antoni Macierewicz. W ten sposób odniósł się do badań amerykańskich naukowców z National Institute for Aviation Research.

Zdjęcie Były szef MON Antoni Macierewicz /fot. Andrzej Iwanczuk /Reporter

Amerykanie prowadzą badania dla podkomisji smoleńskiej.

"Pięciu amerykańskich naukowców z National Institute For Aviation Research z uniwersytetu stanowego w Wichita w Kansas, w tym dyrektor Gerardo Olivares, pracuje od poniedziałku przy Tu-154M nr 102 w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim" - podawała Niezależna.pl.

Wpis szefa podkomisji Antoniego Macierewicz, to cytat z rozmowy dyrektora Laboratorium Dynamiki Zderzeń w Narodowym Instytucie Badań Lotniczych Wichita State University Gerardo Olivaresa z portalem Niezależna.pl