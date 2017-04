Oficjalne, państwowe obchody siódmej rocznicy katastrofy smoleńskiej rozpoczęły się już w niedzielę wieczorem. Dzisiejsze uroczystości odbędą się m.in. przed Pałacem Prezydenckim, w Sejmie, Senacie, na warszawskim Cmentarzu na Powązkach oraz w Krakowie. W uroczystościach państwowych weźmie udział prezydent Andrzeja Duda i premier Beata Szydło. Po wieczornej mszy świętej przejdzie w stolicy Marsz Pamięci, który zostanie zakończony przemówieniem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. W podróży do Katynia i Smoleńska bierze udział kilkudziesięciu krewnych ofiar zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej.

Zdjęcie polskiej pary prezydenckiej na pamiątkowym głazie na miejscu katastrofy Tu-154M w Smoleńsku

Państwowe uroczystości 10 kwietnia na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie rozpoczną się od mszy św. w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej w Kościele seminaryjnym. Tradycyjnie, o godz. 8.41 odbędzie się apel pamięci przed Pałacem Prezydenckim. Przywołane zostaną nazwiska wszystkich, którzy zginęli w katastrofie.

Jak co roku, rano w rocznicę katastrofy, przy grobie prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki Marii Kaczyńskiej w krypcie na Wawelu modlić się będą: prezydent Andrzej Duda i córka pary prezydenckiej Marta Kaczyńska. Następnie dla wąskiego grona osób zostanie odprawiona msza święta.

Na scenie przed Kordegardą, przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie emitowane będą filmy. O godz. 12 odmówiona ma zostać modlitwa Anioł Pański, a o godz. 15 Koronka do Miłosierdzia Bożego.

W uroczystości o godz. 16.30 przed Pałacem Prezydenckim wezmą udział władze państwowe m.in. premier Beata Szydło. Planowane jest wówczas wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy, który złoży wieńce przed pomnikiem oraz na grobach ofiar katastrofy na Wojskowym Cmentarzu na Powązkach. Następnie uda się także do Świątyni Opatrzności Bożej, gdzie złoży wieńce na grobach prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, ks. Józefa Jońca, ks. Zdzisława Króla i ks. Andrzeja Kwaśnika.

Wieczorem, w Bazylice Archikatedralnej pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela, odprawiona zostanie msza św. w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. Państwowe uroczystości zakończy Apel Jasnogórski przed Pałacem Prezydenckim.

Po wieczornej mszy świętej spod Bazyliki przejdzie przed Pałac Prezydencki Marsz Pamięci. Tradycyjnie przed Pałacem Prezydenckim wystąpi prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Uroczystości w Sejmie i Senacie

Rano w Sejmie marszałkowie Sejmu i Senatu Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski oraz członkowie Prezydiów obu izb złożą wieńce przed tablicą upamiętniającą pamięć posłów i senatorów zmarłych w katastrofie smoleńskiej. Wiązanki kwiatów złożą także przed tablicą upamiętniającą marszałka Sejmu III kadencji Macieja Płażyńskiego.

Po południu w Sejmie, marszałek Sejmu i prezes Poczty Polskiej Przemysław Sypniewski otworzą wystawę poświęconą emisji filatelistycznej "Pamiętamy 10 IV 2010". Zaplanowano wystąpienie marszałka Sejmu.

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zostanie odsłonięta tablica upamiętniająca prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz Przemysława Gosiewskiego i Zbigniewa Wassermana. W uroczystości weźmie udział premier Beata Szydło.

Prezentacja prac podkomisji smoleńskiej

O godz. 15 w Wojskowej Akademii Technicznej zaplanowano publiczne spotkanie - powołanej przez MON podkomisji do ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej - z udziałem szefa resortu obrony Antoniego Macierewicza. Prezentację prac podkomisji zapowiedział jej przewodniczący dr Wacław Berczyński.

Wcześniej szef resortu obrony złoży kwiaty przed tablicami upamiętniającymi ofiary katastrofy pod Smoleńskiem w siedzibie MON. Złoży także kwiaty na grobach ofiar katastrofy smoleńskiej na Cmentarzu Bródnowskim, w Świątyni Opatrzności Bożej, na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach oraz na cmentarzu w Grabowie. Szef MON weźmie także udział w odsłonięciu popiersia prezydenta Lecha Kaczyńskiego przy budynku Dowództwa Garnizonu Warszawa.

Na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach uroczystości organizuje stołeczny ratusz. Odczytane zostaną nazwiska ofiar katastrofy, będzie wspólna modlitwa i składanie wieńców. O godz. 8.41 odegrany zostanie utwór "Cisza". Modlitwę poprowadzą biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek, Naczelny Kapelan Wojskowego Ewangelickiego bp Mirosław Wola oraz Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego bp Jerzy Pańkowski.

Rano w Krakowie, z Rynku Głównego pod Krzyż Katyński i na Wawel przejdzie VII Biało-Czerwony Marsz Pamięci. O godz. 17.30 zaplanowano mszę św. w Katerze Wawelskiej w intencji pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich oraz wszystkich ofiar katastrofy smoleńskiej. Nabożeństwo ma odprawić metropolita krakowski abp. Marek Jędraszewski.

Przedstawiciele PO, SLD, PSL odwiedzą groby zmarłych polityków swoich formacji

Politycy PO zapowiadają udział w uroczystościach organizowanych przez warszawski ratusz na Wojskowym Cmentarzu na Powązkach oraz w Sejmie. "Będziemy też na cmentarzach, gdzie pochowani są zmarli w katastrofie smoleńskiej parlamentarzyści i osoby związane z Platformą" - powiedział PAP rzecznik PO Jan Grabiec. Posłowie PO spoczywają na cmentarzach w Będzinie (woj. śląskie) - Grzegorz Dolniak, Kołobrzegu - Sebastian Karpiniuk, w Gdańsku - Arkadiusz Rybicki, w Katowicach - Krystyna Bochenek. Grabiec zapowiedział, że politycy PO odwiedzą także grób współzałożyciela Platformy Macieja Płażyńskiego, który został pochowany w Gdańsku.

Przedstawiciele SLD o 8.40 rano odwiedzą grób Jerzego Szmajdzińskiego na cmentarzu wilanowskim w Warszawie - poinformowała PAP rzeczniczka SLD Anna-Maria Żukowska. Następnie, o godzinie 12. planowane jest złożenie kwiatów na grobie Izabeli Jarugi-Nowackiej na Starych Powązkach, a o 13 politycy udadzą się na grób Jolanty Szymanek-Deresz na Powązkach Wojskowych. Przedstawiciele SLD nie zamierzają brać udziału w innych uroczystościach upamiętniających ofiary katastrofy smoleńskiej.

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz i członkowie jego ugrupowania udadzą się na grób Wiesława Wody na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie; tam szef ludowców złoży kwiaty oraz będzie uczestniczył w apelu pamięci. Zaplanowano też uroczystości na grobie Leszka Deptuły w Mielcu oraz Edwarda Wojtasa w Lublinie. "Będziemy tam, gdzie są nasi koledzy, ale pamiętamy o wszystkich ofiarach katastrofy smoleńskiej, na czele z prezydentem Lechem Kaczyńskim" - powiedział PAP prezes Stronnictwa.

Osiem zgromadzeń publicznych

Z informacji warszawskiego ratusza wynika, że w rejonie przyległym do uroczystości państwowych zarejestrowano osiem zgromadzeń publicznych. Na odcinku Krakowskiego Przedmieścia od placu Zamkowego do kościoła Seminaryjnego ustawione zostaną barierki policyjne. Autobusy pojadą objazdami.

Uroczystości w Katyniu i Smoleńsku

W poniedziałek przypada również 77. rocznica zbrodni katyńskiej. W Lesie Katyńskim będzie odprawiona msza św. oraz zostanie odczytana lista ofiar katastrofy z 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku. W uroczystościach wezmą udział krewni ofiar z 1940 r. i 2010 r.

"Pamięć o zbrodni katyńskiej sprzed 77 lat jest jednym z podstawowych obowiązków niepodległego i suwerennego państwa polskiego. W Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako przedstawiciele państwa chcemy oddać hołd pomordowanym żołnierzom Wojska Polskiego, policjantom Policji Państwowej i urzędnikom - wybitnym przedstawicielom polskiej inteligencji" - powiedział PAP i IAR dyrektor Biura Ministra w MKiDN Michał Góras.

W podróży do Katynia i Smoleńska bierze udział kilkudziesięciu krewnych ofiar zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej. Polskiej delegacji na miejscu w Rosji przewodniczy ambasador RP w Moskwie Włodzimierz Marciniak. Wśród jej uczestników, poza krewnymi ofiar, są urzędnicy MKiDN, Kancelarii Prezydenta, duchowni, asysta Wojska Polskiego i harcerze.

MKiDN wyraża nadzieję, że podczas uroczystości w Lesie Katyńskim i w Smoleńsku będą obecni przedstawiciele władz Rosji.

Pierwsze uroczystości zaplanowano na Polskim Cmentarzu Wojennym w Katyniu. Odbędą się tam msza św. celebrowana przez ks. płk. Jana Domiana, przemówienie przedstawiciela MKiDN, modlitwy ekumeniczne, a także ceremonia złożenia wieńców i zapalenia zniczy. Wcześniej polska delegacja złoży kwiaty w części prawosławnej memoriału katyńskiego, gdzie pogrzebane zostały rosyjskie ofiary stalinizmu.

Po uroczystościach w Lesie Katyńskim polska pielgrzymka uda się do Smoleńska na miejsce katastrofy samolotu Tu-154M. Tam, po odśpiewaniu polskiego hymnu narodowego i odczytaniu listy ofiar katastrofy z 10 kwietnia 2010 r. przemówienie okolicznościowe wygłosi ambasador Włodzimierz Marciniak; odbędą się również modlitwy ekumeniczne oraz złożenie wieńców i zapalenie zniczy.

Powrót do Polski zaplanowano na wtorek, krótko po północy.

77. rocznica zbrodni katyńskiej i 7. rocznica katastrofy smoleńskiej

Do zbrodni katyńskiej, w wyniku której zamordowano ok. 22 tys. polskich obywateli, m.in. oficerów Wojska Polskiego, policjantów i osób cywilnych należących do elit II Rzeczypospolitej, doszło wiosną 1940 r. Z polecenia najwyższych władz Związku Sowieckiego, z Józefem Stalinem na czele, masowych zabójstw m.in. w Lesie Katyńskim, w Kalininie (obecnie Twer), Charkowie dokonali funkcjonariusze NKWD. Przez wiele lat władze sowieckiej Rosji wypierały się odpowiedzialności za mord, obarczając nim III Rzeszę Niemiecką.

10 kwietnia 2010 r. doszło do katastrofy samolotu Tu-154M, którym na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej leciała polska delegacja z prezydentem Lechem Kaczyńskim na czele. Zginęło 96 osób.