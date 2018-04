Ósma rocznica katastrofy smoleńskiej. Relacja na żywo

Osiem lat temu doszło do katastrofy samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem, w której zginęło 96 osób. Wśród ofiar był prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka, najwyżsi dowódcy Wojska Polskiego oraz ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Polska delegacja zmierzała na uroczystości z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

Zdjęcie Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas apelu pamięci przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie / PAP/EPA

9:22

Aleksandr Syriewicz, właściciel działki, na której znajduje się fragment miejsca katastrofy Tu-154M, poinformował, że od 20 kwietnia mają się tam rozpocząć kolejne prace budowlane.

9:17

Przypomnijmy: w opublikowanym w lipcu 2011 r. raporcie komisja Millera stwierdziła, że przyczyną katastrofy było zejście poniżej minimalnej wysokości zniżania, a w konsekwencji zderzenie samolotu z drzewami, prowadzące do stopniowego niszczenia konstrukcji maszyny. Komisja podkreślała, że ani rejestratory dźwięku, ani parametrów lotu nie potwierdzają tezy o wybuchu na pokładzie samolotu.

Od lutego 2016 roku badaniem przyczyn katastrofy smoleńskiej zajmuje się podkomisja powołana przez ówczesnego ministra obrony Antoniego Macierewicza. Według podkomisji, samolot został rozerwany eksplozjami w kadłubie, centropłacie i skrzydłach, a destrukcja lewego skrzydła rozpoczęła się jeszcze przed przelotem nad brzozą.

9 stycznia Macierewicz został odwołany ze stanowiska szefa MON. Dwa dni później jego następca Mariusz Błaszczak powołał Macierewicza na stanowisko przewodniczącego podkomisji.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński przed Pałacem Prezydenckim 1 5 Jarosław Kaczyński przed Pałacem Prezydenckim Autor zdjęcia: Jakub Kamiński Źródło: PAP 5



9:15

Politycy Nowoczesnej Paweł Rabiej (2L), Kamila Gasiuk-Pihowicz (C), Ryszard Petru (2P) oraz Kornelia Wróblewska (P) podczas uroczystości przed pomnikiem Ofiar Katastrofy Smoleńskiej na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach

Zdjęcie Pomnik Ofiar Katastrofy Smoleńskiej na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach / PAP

9:14

Prawosławny ordynariusz WP ks. abp Jerzy Pańkowski podkreślił, że w chrześcijaństwie nie ma innej formy upamiętnienia zmarłych ludzi, większej niż modlitwa. "I nasza miłość i nasza wierność do naszych zmarłych zawsze weryfikowana jest przez modlitwę - codzienną, ukrytą; modlitwę, o której pamiętamy i zanosimy dzisiaj również w tym szczególnym dniu modlitwę za wszystkich zmarłych w katastrofie smoleńskiej" - dodał.

9:13

"Po ośmiu latach miejsce pożegnań stało się miejscem spotkań. Kolejny już raz przychodzimy w kolejną rocznicę, aby spotkać się z tymi, którzy tamtego dnia zginęli. Jako chrześcijanie chcemy również ofiarować modlitwę, bo to dla nich jest najcenniejsze; prosić o miłosierdzie boże. Słowa ludzkie są zbyt małe i nieudolne, by kierować je do Boga, dlatego odmówmy modlitwę, której nas nauczył Jezus Chrystus" - powiedział podczas obchodów 8. rocznicy katastrofy na warszawskich Wojskowych Powązkach bp polowy WP Józef Guzek.

9:10

"Czy wierzysz, że w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku doszło do zamachu?" - takie pytanie "Super Express" zadał w sondażu przeprowadzonym przez Instytut Badań Pollster.

9:04

W Smoleńsku uroczystości rozpoczęły się od złożenia wieńców w miejscu katastrofy.

9:02

Poranne przygotowania do uroczystości w miejscu katastrofy samolotu Tu-154M.



Zdjęcie Miejsce katastrofy samolotu Tu-154M w Smoleńsku / PAP/EPA

9:01

Na czas uroczystości związanych z miesięcznicą teren od wysokości ulicy Karowej do placu Zamkowego został wygrodzony metalowymi barierkami. Fragment Krakowskiego Przedmieścia jest zamknięty, teren zabezpieczają policjanci.

9:00

W siedzibie MON minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak - wraz z dowódcami Wojska Polskiego - złożył wieniec przed tablicą upamiętniającą ofiary katastrofy samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem. Sekretarz stanu w MON Wojciech Skurkiewicz złożył wieniec w imieniu premiera Mateusza Morawieckiego.

8:57

Jak zaznaczył na Twitterze Stanisław Koziej, przed Pałacem Prezydenckim krzyż ze zniczy. "Też podzielony! Co za symbol! Polacy: dokąd doszliśmy? Dlaczego daliśmy się tak podzielić?"

8:51

Zmarłych w katastrofie wspomina również IPN:

8:50

Były szef MON poseł Antoni Macierewicz podczas porannych uroczystości przed Pałacem Prezydenckim:

Zdjęcie Antoni Macierewicz / Jakub Kamiński / PAP

8:47

O godz. 8.41, w godzinę kiedy doszło do katastrofy, odbył się apel pamięci. Złożono kwiaty przed tablicami upamiętniającymi ofiary tragedii.



8:45

Na grobach funkcjonariuszy BOR oraz byłego szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Władysława Stasiaka szef MSWiA Joachim Brudziński złożył wieńce.

8:40

Wieczorem zostanie odprawiona msza w bazylice Archikatedralnej, po której odbędzie się marsz pamięci z Placu Zamkowego na Plac Piłsudskiego.



8:25

O godz. 8:20 na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach rozpoczęły się przygotowane przez stołeczny ratusz uroczystości upamiętniające ofiary katastrofy smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 r.

8:22

Po południu na Placu Piłsudskiego rozpocznie się uroczystość oficjalna z udziałem najwyższych władz państwowych. W ich ramach na obszarze zielonym między pl. Piłsudskiego a ul. Królewską zostanie odsłonięty zostanie Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 r.

8:13

Po mszy, uczestnicy miesięcznicy z kościoła seminaryjnego przejdą przed Pałac Prezydencki, gdzie złożą kwiaty przed tablicami upamiętniającymi ofiary katastrofy z 10 kwietnia 2010 r.

8:10



Msza święta w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa Oblubieńca jest pierwszym punktem obchodów 8. rocznicy katastrofy smoleńskiej.

8:00



Rozpoczęła się msza święta w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa Oblubieńca. Uczestniczą w niej między innymi prezes PiS Jarosław Kaczyński, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, wicemarszałkowie Sejmu: Beata Mazurek i Ryszard Terlecki. Obecny jest również były szef MON Antoni Macierewicz.