PO: Propaganda smoleńska nie może być realizowana bez zgody Polaków

Propaganda smoleńska nie może być realizowana bez zgody Polaków za ich pieniądze; to sytuacja skandaliczna - tak politycy PO skomentowali medialne doniesienia w sprawie budowy pomnika ofiar katastrofy w siedzibie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

W czwartek "Fakt" poinformował, że dotarł do planów Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (PWPW), która chce postawić w swojej siedzibie pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej. Według informacji dziennika na pomnik i przebudowę holu w tym celu wydane zostanie 500 tys. zł.

- Po apelu poległych, po obowiązkowych asystach na miesięcznicach smoleńskich, przyszedł czas na wydawanie pieniędzy polskich podatników na propagandę smoleńską, która zostaje realizowana przez spółki Skarbu Państwa - powiedział na konferencji w Sejmie poseł PO Mariusz Witczak. - Przypomnę, że szefem tej instytucji (PWPW) jest bliski współpracownik Antoniego Macierewicza - dodał.

Sytuacja "skandaliczna"

- Polityka, propaganda smoleńska nie może być realizowana bez zgody Polaków za ich pieniądze - zaznaczył. Według polityka Platformy jest to sytuacja "skandaliczna", która działa "szkodliwe" na funkcjonowanie spółki.

- Nie mamy wątpliwości, że minister właściwy - w tym przypadku (wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz) Morawiecki - powinien bardzo twardo reagować" - ocenił Witczak. Poseł PO Andrzej Halicki stwierdził, że minister obrony Antoni Macierewicz "cieszy się dziwnym statusem", dlatego że - jak wskazał - jego "zainteresowania idą w stronę daleką od armii". Często - jak wyliczał polityk - szef MON patronuje różnym uroczystościom, stawianiu świętych figur, czy też budowaniu pomników.

"Rozbraja polską armię"

- Rozbraja polską armię, a jednocześnie aktywny jest tam, gdzie aktywny być nie powinie - zaznaczył Halicki.

Zwrócił się do Morawieckiego, żeby "zdyscyplinował" swoich podwładnych i nie pozwalał na "szastanie publicznym groszem". - Apel do Prawa i Sprawiedliwości, żeby Antoni Macierewicz zajął się tym, co powinien robić przede wszystkim, czyli budowaniem bezpieczeństwa Polski - dodał poseł Platformy.

10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem w katastrofie Tu-154M zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka.