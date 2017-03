Śledczy chcą jechać do Smoleńska. Będzie wniosek do Rosji

Prokuratura przygotowuje wniosek do Rosji w sprawie wyjazdu polskich śledczych do Smoleńska - dowiedział się reporter RMF FM. Chodzi o umożliwienie dostępu do szczątków prezydenckiego tupolewa i ich zinwentaryzowanie.

Zdjęcie Zdjęcie z raportu MAK /RMF FM

Trochę jeszcze potrwa, zanim taki wyjazd będzie możliwy. Trwają ostatnie uzgodnienia szczegółów wniosku o pomoc prawną. Niebawem ma zostać wysłany, jednak wszystko zależy do Rosjan i ich odpowiedzi na tę prośbę polskich prokuratorów.

Zespół prowadzący śledztwo w sprawie katastrofy prezydenckiego Tu-154M chce w Smoleńsku m.in. sfotografować poszczególne części rozbitej maszyny. Mają być opisane i oznaczone.

Do Rosji prokuratorzy mają zabrać specjalistyczne oprogramowanie i urządzenia. Śledczy chcą się zorientować w jakim stanie jest wrak i czym dysponujemy, jeśli chodzi o ten dowód. Na razie szans na zwrot tych szczątków nie widać.

(az)



Krzysztof Zasada