Uroczystości w 7. rocznicę katastrofy smoleńskiej, cz. 3 [NA ŻYWO]

Dziś mija siedem lat od katastrofy prezydenckiego samolotu Tu-154M, w której zginęło 96 osób. Uroczystości rocznicowe odbywają się m.in. przed Pałacem Prezydenckim, w Sejmie, Senacie, KPRM, na warszawskim Cmentarzu na Powązkach oraz w Krakowie. Biorą w nich udział prezydent Andrzeja Duda i premier Beata Szydło. Zachęcamy do śledzenia relacji na żywo.

Zdjęcie Obchody 7. rocznicy katastrofy smoleńskiej - uroczystości przed Pałacem Prezydenckim /Jacek Turczyk /PAP

W imieniu rodzin ofiar katastrofy obecnych na uroczystościach przemawia Magdalena Merta.

"Dziękuję, że nie daliście wiary plugawej, kremlowskiej narracji dotyczącej katastrofy" - zwróciła się do obecnych na uroczystościach przedstawicieli władz.

Zakończyło się przemówienie prezesa PiS. Zgromadzenie skandują: "bohaterom cześć i chwała".



"Wspólnota narodowa choć dziś boleśnie podzielona, musi się kiedyś zjednoczyć, musimy iść drogą inną niż droga nienawiści i zemsty - to odrzucamy, ale nie odrzucamy sprawiedliwości, prawdy i wielkiego dzieła naprawy Rzeczpospolitej" - mówił Jarosław Kaczyński.

"Jeśli chcemy zwyciężyć do końca, także moralnie musimy o jednym pamiętać. Mamy przeciw sobie mur nienawiści. I dobrze żeby historycy, czy socjologowie ustalili, skąd to się bierze. Ale my nie możemy nienawidzić, musimy się przed tym ustrzec, bo nienawiść zabija, uniemożliwia racjonalne myślenie, niszczy w nas wszystkich to, co jest najlepsze" - przekonywał.

"Musimy się dziś liczyć z coraz większą nienawiścią" - powiedział.



"Prawda jest coraz bliżej" - stwierdził Kaczyński, odpowiedziały mu gromkie brawa zgromadzonych.

"Jest wielki strach przed prawdą" - ocenił prezes PiS.

"Dziś niektórzy spośród z nas mogliśmy obejrzeć prezentację dot. katastrofy, która w sposób wysoce wiarygodny w wielkiej mierze pokazała, jak to wszystko wyglądało. Pokazała niewłaściwe naprowadzenie samolotu, zrobione bez wątpienie w sposób celowy" - powiedział prezes PiS.

"Rosyjski ił była naprowadzany w sposób właściwy" - dodał.



Ocenił, że nowe ustalenia komisji są wysoce wiarygodne.



"Święty Paweł mówił zło dobrem zwyciężaj. Powtarzał te słowa często ksiądz Popiełuszko. Dziś to zadanie, to zadanie przezwyciężenia poprzez dobro to jest nasze zadanie. Czym jest dzisiaj w tym kontekście, w tym przedsięwzięciu, które podejmujemy, dobro. To jest prawda i to jest pamięć. Prawda jest ciągle odsłaniana - mówił prezes PiS.



Przemawia prezes PiS Jarosław Kaczyński. Towarzyszą temu przemówieniu okrzyki Obywateli RP, skandujących ""będziesz siedział".



Uczestnicy manifestacji Obywateli RP próbowali się przedostać się do osób uczestniczących w poniedziałek wieczorem w obchodach 7. rocznicy katastrofy smoleńskiej na warszawskim pl. Zamkowym i Krakowskim Przedmieściu. Według policji nie doszło do poważniejszych incydentów.

Marsz, na czele którego niesiony jest transparent z napisem "Smoleńsk - pamiętamy", przejdzie przed Pałac Prezydencki na zakończenie obchodów 7. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Uczestnicy marszu mają ze sobą m.in. biało czerwone flagi i transparenty, zdjęcia pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich.

Marsz minął grupę Obywateli RP, którzy krzyczeli: "będziesz siedział".



Marsz Pamięci wyruszył w kierunku Pałacu Prezydenckiego.



"Nie ukrywam, że jestem pod wrażeniem tego filmu, tym bardziej, że parokrotnie mówiłem publicznie, że troszkę niepokoję się tym, że podkomisja nie upublicznia swoich prac i też nie mówi, jakie prace w ogóle prowadzi. Ten ogrom badań, który został dzisiaj zaprezentowany, robi oczywiście olbrzymie wrażenie" - powiedział na antenie TVP Info Kleiber.

"Symulacje komputerowe dot. katastrofy smoleńskiej powinny być zrobione sześć lat temu, albo nawet sześć i pół roku temu" - stwierdził.

W poniedziałek, w siódmą rocznicę katastrofy smoleńskiej odbyło się posiedzenie podkomisji ds. ponownego zbadania przyczyny katastrofy samolotu Tu-154M z 10 kwietnia 2010 r. W trakcie posiedzenia zaprezentowano film obrazujący ustalenia podkomisji. Wynika z niego, że maszyna została rozerwana eksplozjami w kadłubie, centropłacie i skrzydłach, a destrukcja lewego skrzydła rozpoczęła się jeszcze przed przelotem nad brzozą. Jak podano przeprowadzone eksperymenty wskazały, że najbardziej prawdopodobną przyczyną eksplozji był ładunek termobaryczny inicjujący silną falę uderzeniową.

Obywatele RP prowadzą transmisję na żywo z zorganizowanego przez nich wiecu.



20:20



Zdjęcie Policja na drodze uczestników zgromadzenia zorganizowanego przez stowarzyszenie Obywatele RP, którzy udają się na Krakowskie Przedmieście przed Pałac Prezydencki, gdzie odbywają się uroczystości związane z obchodami 7. rocznicy katastrofy smoleńskiej / Jacek Turczyk / PAP

20:10



"Jesteśmy tutaj po to, by sprzeciwić się temu, co nazywamy "sektą smoleńską". W pełni zasługuje ona na to określenie. To nie jest chrześcijaństwo" - mówił lider ugrupowania Obywatele RP Paweł Kasprzak. Zaapelował też do uczestników demonstracji o spokój i niereagowanie na zaczepki i prowokacje.

Zgromadzeni trzymali transparenty z napisem: "O godny spokój ludzkiej żałoby"; na miejsce przyszli z białymi różami - na znak solidarności z rodzinami ofiar katastrofy smoleńskiej, które nie zgadzają się na ekshumacje ciał swoich bliskich.

20:00



Pod hasłami obrony konstytucji, prawa do zgromadzenia i wolności słowa demonstrowali w poniedziałek na Placu Piłsudskiego w Warszawie uczestnicy wiecu zorganizowanego w 7. rocznicę katastrofy smoleńskiej przez stowarzyszenia Obywatele RP.



Po wiecu uczestnicy manifestacji przeszli z pl. Piłsudskiego na Plac Zamkowy. Tam gromadzą się już ci, którzy przyszli, by wziąć udział w Marszu Pamięci, który przejdzie przed Pałac Prezydencki po zakończeniu mszy św. sprawowanej w archikatedrze warszawskiej w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej.

Przypominamy porządek dzisiejszych uroczystości.



Zdjęcie Program 10 kwietnia 2017 / Twitter

Po południu zebrała się podkomisja do ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej, która poinformowała, że przeprowadzone eksperymenty pozwalają stwierdzić, że na pokładzie TU-154 m doszło do eksplozji, których najbardziej prawdopodobną przyczyną był ładunek termobaryczny inicjujący silną falę uderzeniową.



"Stanowiskiem komisji jest to, że samolot został ostatecznie zniszczony przez wybuch" - powiedział, na antenie TV Republika, Antoni Macierewicz. "Przedmiotem dyskusji jest charakter ładunku" - zaznaczył.



Przypomnijmy, że msza w intencji zmarłych w katastrofie smoleńskiej odbyła się również w katedrze wawelskiej. Celebrował ją metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski.



"Dziś wiemy z całą pewnością: nie było czterokrotnego podchodzenia rządowego samolotu do lądowania. Generał Andrzej Błasik nie był pijany" - powiedział metropolita krakowski, odnosząc się w homilii do informacji rozpowszechnianych tuż po katastrofie z 10 kwietnia 2010 roku.



Zdjęcie Msza św. w intencji pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich oraz wszystkich ofiar katastrofy smoleńskiej odprawiona została przez metropolitę krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego / Jacek Bednarczyk / PAP

W poniedziałek po godz. 19.00 w archikatedrze warszawskiej rozpoczęła się msza św. w intencji osób, które zginęły 7 lat temu w katastrofie pod Smoleńskiem.

We mszy św., celebrowanej przez kard. metropolitę warszawskiego Kazimierza Nycza, uczestniczą m.in. prezydent Andrzej Duda, a także prezes PiS Jarosław Kaczyński i córka pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich, Marta Kaczyńska oraz przedstawiciele rodzin pozostałych ofiar katastrofy smoleńskiej.

"Po katastrofie smoleńskiej z pełną świadomością przekazano prawa do prowadzenia śledztwa Rosjanom" - uważa prezes PiS Jarosław Kaczyński. W jego ocenie zapadła decyzja, by nie wchodzić w spór z Rosjanami, bo mogłoby to przeszkodzić zdobyciu przez Donalda Tuska "miejsca w kierownictwie UE".

Wywiad z prezesem PiS na temat katastrofy smoleńskiej został wyemitowany na antenie TVP w poniedziałek w 7. rocznicę katastrofy smoleńskiej.

Kaczyński, pytany o to, kiedy zostaną ustalone wszystkie okoliczności katastrofy, odpowiedział, że nie jest pewien, czy "poznamy je kiedykolwiek".

"Nie mówię o jakiejś dalekiej przyszłości, kiedy, daj Boże, zmieni się w Rosji, otworzą się archiwa, kiedy może w Polsce dotrzemy też do nowych dokumentów i informacji" - mówił prezes PiS.

W jego ocenie w bliższej perspektywie "możemy się dowiedzieć bardzo wielu nowych rzeczy", ale - jak podkreślił - katastrofy lotnicze bada się inaczej. "Składa się wrak, można go badać, można analizować go pod każdym względem, a my przecież takiej możliwości nie mamy" - mówił Kaczyński.

