Uroczystości w 7. rocznicę katastrofy smoleńskiej [NA ŻYWO]

Dziś mija siedem lat od katastrofy lotniczej, w której zginęli prezydent Rzeczpospolitej Lech Kaczyński i 95 osób, towarzyszących mu w drodze do Katynia. Uroczystości rocznicowe odbędą się m.in. przed Pałacem Prezydenckim, w Sejmie, Senacie, KPRM, na warszawskim Cmentarzu na Powązkach oraz w Krakowie. Weźmie w nich udział prezydent Andrzeja Duda i premier Beata Szydło. Po wieczornej mszy świętej przejdzie w Warszawie Marsz Pamięci, który zostanie zakończony przemówieniem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Zdjęcie Dzisiaj w Warszawie odbędą się oficjalne uroczystości, upamiętniające katastrofę smoleńską z 10 kwietnia 2010 roku /Maciej Stanik /Reporter

Z okazji 7. rocznicy katastrofy smoleńskiej złożono w poniedziałek rano kwiaty pod pomnikiem działaczki Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża i "Solidarności" Anny Walentynowicz w Gdańsku. Uczczono też inne pochowane w Trójmieście ofiary katastrofy smoleńskiej.

Przed Pałacem Prezydenckim zakończył się już Apel Pamięci, podczas którego odczytano nazwiska wszystkich 96 osób, które zginęły w katastrofie.

W apelu wzięli udział marszałkowie Sejmu i Senatu Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski, premier Beata Szydło, prezes PiS Jarosław Kaczyński, parlamentarzyści, ministrowie, bliscy rodzin ofiar katastrofy. Na początku Apelu odegrano hymn Polski.

Przed Pałacem Prezydenckim ustawiono zdjęcie pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich a na chodniku ułożono krzyż ze zniczy. Modlitwę za duszę ofiar odmówił ojciec Zdzisław Tokarczyk.

7. rocznica katastrofy smoleńskiej - Marta Kaczyńska w drodze do Krypty pod Wieżą Srebrnych Dzwonów na Wawelu gdzie spoczywają Maria i Lech Kaczyńscy

Rodziny ofiar oraz przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oddali w poniedziałek na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach hołd ofiarom katastrofy smoleńskiej sprzed siedmiu lat. Na Powązkach znajduje się kwatera, w której pochowanych jest 28 ofiar katastrofy.

W uroczystości, zorganizowanej przez władze Warszawy przed pomnikiem Ofiar Katastrofy Lotniczej pod Smoleńskiem, wzięli udział m.in. przedstawiciele rodzin ofiar oraz władz państwowych i samorządowych, m.in: prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska (PO), szef NIK Krzysztof Kwiatkowski oraz parlamentarzyści.

Trwa przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy. "Katastrofa smoleńska to nie był jakiś tam wypadek. Zginęła w niej, będąc na służbie, elita polskiego świata polityki i życia publicznego" - powiedział podczas Apelu Pamięci prezydent Andrzej Duda. "Każdy, kto ich znał, to wie, że odeszło wielu pięknych ludzi. Dla polskiego życia publicznego to był dzień wielkiej straty. Na przestrzeni lat widać, jak wielka to strata" - podkreślił prezydent.

"Czekam spokojnie na wyjaśnienie sprawy (katastrofy smoleńskiej - przyp. red.), nie wtrącam się w to, bo dziś jest prokuratura, która ma się tym zająć, a ja pozwalam działać" - powiedział dziennikarzom Andrzej Duda.

Portrety 96 ofiar katastrofy zawieszone na tyłach pomnika AK przy gmachu Sejmu

Rosyjskie media przypominają, że dziś mija siedem lat od katastrofy lotniczej, w której zginął prezydent RP Lech Kaczyński i 95 osób, towarzyszących mu w drodze do Katynia. Najczęściej są to krótkie informacje, odnoszące się bezpośrednio do tragicznej daty - 10 kwietnia 2010 roku. Obszerniejszy tekst zatytułowany "Siedem lat natchnionej żałoby w Polsce" opublikowała "Niezawisimaja Gazieta".



"Niezawisimaja" zwraca uwagę na pojawienie się w Polsce tradycji comiesięcznego przypominania o katastrofie smoleńskiej. Jednocześnie podkreśla, że tradycja ta ma w zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników. Gazeta odnosi się także do śledztwa w sprawie przyczyn katastrofy smoleńskiej. Dziennik przypomina różne wersje prezentowane przez ekspertów, w tym o zamachu, za który mogłaby być odpowiedzialna Rosja, a także dotychczasowe reakcje rosyjskiego MSZ, którego rzeczniczka Marija Zacharowa zarzucała Polakom wykorzystywanie tematu katastrofy do prowadzenia wewnętrznych gier politycznych.



Na koniec "Niezawisimaja" stwierdza, że ocena wydarzeń historycznych dzieli Moskwę i Warszawę na tyle mocno, że w najbliższym czasie nie zanosi się na poprawę stosunków.

Prawo i Sprawiedliwość przypomina na Twitterze ostatnie przemówienie prezydenta Lecha Kaczyńskiego, którego nie zdążył wygłosić:

Rozpoczął się Apel Pamięci w Warszawie. Odczytywane są nazwiska ofiar katastrofy smoleńskiej.

MSWiA upamiętniło katastrofę smoleńską, w której zginęli Lech Kaczyński wraz z małżonką Marią Kaczyńską i najwyżsi przedstawiciele władz państwowych. Resort zaprezentował baner "Pamiętamy - rocznica katastrofy smoleńskiej".

MSWiA prezentuje baner "Pamiętamy – rocznica katastrofy smoleńskiej"

O tym, czy znamy dziś prawdę o Smoleńsku, kogo łączą, a kogo dzielą wydarzenia z 10 kwietnia 2010 roku, i co po siedmiu latach od katastrofy oburza najbardziej, dziennikarki Interii Aleksandra Gieracka i Jolanta Kamińska rozmawiają z Barbarą Nowacką, córką Izabeli Jarugi-Nowackiej.



"Wiele osób wolałoby nie mówić teraz o katastrofie, ale o ofiarach"

W Warszawie trwa msza św. w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej:

Poseł PiS Andrzej Melak pytany w Sygnałach Dnia o prace nowej prokuratury i podkomisji smoleńskiej powiedział, że "praca przebiega w sposób zarówno dobry, jak i w odpowiednim tempie".

Brat Stefana Melaka, który zginął w katastrofie, podkreślił, że "najważniejsze we wszystkich działaniach nowej prokuratury i komisji jest to, by była ona prowadzona rzetelnie, dokładnie, wiarygodnie i doprowadziła do wyniku, który by zadowolił i nie był nigdy podważany. To jest naczelne zadanie tych, którzy tam pracują".

W poniedziałek przypada również 77. rocznica zbrodni katyńskiej. W Lesie Katyńskim będzie odprawiona msza św. oraz zostanie odczytana lista ofiar katastrofy z 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku. W uroczystościach wezmą udział krewni ofiar z 1940 r. i 2010 r.

W podróży do Katynia i Smoleńska bierze udział kilkudziesięciu krewnych ofiar zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej. Polskiej delegacji na miejscu w Rosji przewodniczy ambasador RP w Moskwie Włodzimierz Marciniak. Wśród jej uczestników, poza krewnymi ofiar, są urzędnicy MKiDN, Kancelarii Prezydenta, duchowni, asysta Wojska Polskiego i harcerze.



Czytaj również: Dwie ważne rocznice. Polska delegacja już w Rosji



W poniedziałek o godz. 15.00 w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie odbędzie się publiczne spotkanie powołanej przez MON podkomisji do ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej.



Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz złożył już wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą ofiary katastrofy smoleńskiej umieszczoną na gmachu resortu. Ministrowi towarzyszyła kadra dowódcza, a także wiceministrowie resortu.

Następnie w siedzibie MON uroczyście oddano hołd ofiarom katastrofy. Minister Macierewicz złożył kwiaty przed tablicą upamiętniającą parę prezydencką Lecha i Marię Kaczyńskich oraz pozostałe ofiary katastrofy.

W poniedziałek rano w TVP Info przewodniczący powołanej przez MON podkomisji smoleńskiej dr Wacław Berczyński powiedział: "Wiemy z dużą pewnością, że 10 kwietnia w Smoleńsku samolot rozpadł się w powietrzu".

"Samolot zaczął rozpadać się w powietrzu i zaczął gubić części, które spadały na ziemię znacznie przed tzw. brzozą. (...) Brzoza nie miała żadnego wpływu na katastrofę" - podkreślił.



Po godz. 8.00 w kościele seminaryjnym w Warszawie rozpoczęła się msza św. w intencji osób, które zginęły 7 lat temu w katastrofie pod Smoleńskiem. We mszy św. w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa Oblubieńca uczestniczą przedstawiciele prezydiów Sejmu i Senatu, premier Beata Szydło, prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz przedstawiciele rodzin ofiar, ministrowie rządu i parlamentarzyści.

Część osób w kościele trzyma flagi Polski, niektórzy mają na sobie koszulki z napisem NSZZ "Solidarność", jest także m.in. poczet sztandarowy górników "S".

Prezydent Andrzej Duda uczestniczył rano w modlitwie przy grobie pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich w krypcie katedry na Wawelu. Razem z nim hołd tragicznie zmarłym rodzicom oddała Marta Kaczyńska wraz córkami.

Prezydentowi, który weźmie też udział we mszy św., towarzyszy wojewoda małopolski Józef Pilch.

Uroczystości pogrzebowe prezydenckiej pary odbyły się w Krakowie 18 kwietnia 2010 r. Spoczęli oni w sarkofagu w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów na Wawelu. W krypcie, w której znajduje się sarkofag Lecha i Marii Kaczyńskich, znajduje się także tablica ku czci ofiar katastrofy pod Smoleńskiem. Na tablicy widnieją: łacińska sentencja "Corpora dormiunt, vigilant animae" (Ciała śpią, dusze czuwają), napis: "Pamięci ofiar katastrofy w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 r." oraz nazwiska ofiar katastrofy.

10 kwietnia 2010 r. wczesnym rankiem polska delegacja z prezydentem Lechem Kaczyńskim wyleciała do Smoleńska, w zachodniej Rosji, na uroczystości rocznicowe na cmentarz polskich oficerów zamordowanych w Katyniu w czasie II wojny światowej. W wyniku katastrofy prezydenckiego samolotu Tu-154M zginęło 96 osób. Nie przeżył nikt ze znajdujących się na pokładzie.

10 kwietnia 2010 r. Katastrofa Tu-154M

Z samego rana również w Sejmie uczczono parlamentarzystów, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej. Marszałkowie Sejmu Marek Kuchciński i Senatu Stanisław Karczewski złożyli wiązanki przed tablicą ku czci posłów i senatorów zmarłych 10 kwietnia 2010 r. Kwiaty złożono także przed tablicą upamiętniającą marszałka Sejmu III kadencji Macieja Płażyńskiego, który również zginął w katastrofie smoleńskiej. W uroczystości wziął udział m.in. wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.

Przypomnijmy, że w katastrofie smoleńskiej zginęło 15 posłów: Maciej Płażyński (niezrz.), Leszek Deptuła (PSL), Grzegorz Dolniak (PO), Grażyna Gęsicka (PiS), Aleksandra Natalii-Świat (PiS), Przemysław Gosiewski (PiS), Arkadiusz Rybicki (PO), wicemarszałek Sejmu Jerzy Szmajdziński (SLD), Jolanta Szymanek-Deresz (SLD), Zbigniew Wassermann (PiS), Izabela Jaruga-Nowacka (SLD), Wiesław Woda (PSL), Sebastian Karpiniuk (PO), Edward Wojtas (PSL), wicemarszałek Krzysztof Putra (PiS).

W katastrofie zginęło też troje senatorów: wicemarszałek Senatu Krystyna Bochenek (PO) oraz Joanna Fetlińska i Stanisław Zając z PiS. 7:59 Tak dziś wygląda miejsce katastrofy:

Pamiątkowy głaz z tablicą na miejscu katastrofy samolotu prezydenckiego Tu-154M w Smoleńsku

Jak co roku, rano w rocznicę katastrofy, przy grobie prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki Marii Kaczyńskiej w krypcie na Wawelu w Krakowie modlą się prezydent Andrzej Duda i córka pary prezydenckiej Marta Kaczyńska. Następnie dla wąskiego grona osób zostanie odprawiona msza święta.

Państwowe uroczystości 10 kwietnia na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie rozpoczną się od mszy św. w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej w Kościele seminaryjnym. Po mszy św., tradycyjnie o godz. 8.41, odbędzie się apel pamięci przed Pałacem Prezydenckim. Przywołane zostaną nazwiska wszystkich, którzy zginęli w katastrofie.

Natomiast po modlitwie Anioł Pański o godz. 12.00 zaplanowano liczne koncerty i projekcje filmów.

Poranne uroczystości związane z siódmą rocznicą katastrofy smoleńskiej zaplanowano też na Wojskowych Powązkach, gdzie znajdują się groby niektórych ofiar oraz pomnik. Zaplanowano modlitwę ekumeniczną oraz odegranie utworu "Cisza".