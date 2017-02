Waszczykowski: Zaskarżymy rosyjskie śledztwo smoleńskie do Trybunału w Hadze

W najbliższym czasie planowane jest złożenie skargi w sprawie rosyjskiego śledztwa dot. katastrofy smoleńskiej do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze - poinformował w środę szef MSZ Witold Waszczykowski. To kwestia dni lub tygodni - dodał.

O możliwości złożenia w sprawie śledztwa smoleńskiego skarg m.in. do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu oraz wniesienia przeciwko Rosji sprawy o zwrot zagarniętego mienia (wraku prezydenckiego Tupolewa) minister mówił w listopadzie 2015 r. w rozmowie z PAP.



Waszczykowski pytany, czy wciąż rozpatrywana jest koncepcja zaskarżenia rosyjskiego śledztwa do instytucji międzynarodowych, zaznaczył, że do tej pory Polska starała się rozwiązać problem innymi metodami.

"Najpierw staraliśmy się - przez ten rok - sprawdzić, czy jest możliwość bezpośredniego dotarcia do Rosjan. Rosjanie, jak państwo wiedzą, odpowiadają w sposób negatywny, czasami arogancki. (...) Próbowaliśmy również uzyskać wsparcie od różnych naszych sojuszników, instytucji, do których należymy" - podkreślił szef MSZ

"Ponieważ sprawa jest już sprzed siedmiu lat nasze możliwości wyczerpały się. W związku z czym rzeczywiście w tej chwili trwa proces kończenia pisania skargi do MTS i w najbliższym czasie taką skargę przedstawimy" - zapowiedział szef polskiej dyplomacji.

Dopytywany, kiedy skarga może zostać złożona, dodał, że dokładny termin zależy od prawników, ale "to mogą być dni lub tygodnie".