Kaczyński: Wiemy, że doszło do wybuchu, który został przeprowadzony w specjalny sposób

Wieczorem w 7. rocznicę katastrofy smoleńskiej pod Pałacem Prezydenckim przemawiał Jarosław Kaczyński. Odniósł się do filmu pokazanego przez podkomisję badającą wypadek prezydenckiego samolotu.



- Wiemy z bardzo wysokim stopniem pewności, że doszło do wybuchu, który został przeprowadzony w specjalny sposób. Właśnie taki, który doprowadza do skutków, które można było dostrzec w tej katastrofie. To, co nas spotyka od kilku miesięcy, ten straszliwy atak nienawiści wynika właśnie z tego, że prawda jest coraz bliżej - mówił Kaczyński.



Tłum entuzjastycznie przyjął te słowa, skandując imię prezesa PiS.