Paczka złotych medalistów

​Mistrzowie olimpijscy wspierają Szlachetną Paczkę. Anita Włodarczyk, Magdalena Fularczyk-Kozłowska i Tomasz Majewski spotkali się w poniedziałek, 20 listopada, by wspólnie przygotować paczkę z mądrą, dedykowaną pomocą dla jednej z tysięcy potrzebujących rodzin, których historie znalazły się w tegorocznej bazie rodzin Szlachetnej Paczki.

Zdjęcie Anita Włodarczyk, Magdalena Fularczyk-Kozłowska i Tomasz Majewski podczas przygotowywania paczki /Agnieszka Ozga-Woznica /

Polscy olimpijczycy nie po raz pierwszy wspierają Szlachetna Paczkę. Ich udział w projekcie stał się już tradycją.

Reklama

- Pomoc drugiemu człowiekowi to jedna z najwspanialszych i najszlachetniejszych rzeczy, jakie można zrobić - mówi Tomasz Majewski, dwukrotny mistrz olimpijski w pchnięciu kulą, jeden z najbardziej wyrazistych polskich sportowców. - To jest coś, z czego warto być dumnym i o czym warto mówić, by swoim przykładem zachęcać do tego innych. Naprawdę nie trzeba się tego wstydzić. To jest coś, co nas uszlachetnia. Dlatego jestem w Szlachetnej Paczce - podkreśla.

Majewski, wspólnie z Anitą Włodarczyk, złotą medalistką w rzucie młotem oraz wioślarką Magdaleną Fularczyk-Kozłowską, złotą medalistką w dwójce podwójnej, wybrali się do galerii handlowej, gdzie zrobili zakupy dla wybranej przez siebie rodziny.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Złoci medaliści dla Szlachetnej Paczki TV Interia

Ubrania dla Wojtka

Pani Kasia ma 40 lat i samotnie wychowuje niepełnosprawnego syna. Wojtek jest w umiarkowanym stopniu upośledzony umysłowo, choruje też na padaczkę i ma zaburzenia sensoryczne. Wymaga stałej opieki swojej mamy, a także codziennej rehabilitacji, która jest bardzo kosztowna.

Pani Kasi pomagają bracia oraz mama, dzięki czemu kobieta może pracować. Zarabia 2100 zł miesięcznie. Marzeniem jej i Wojtka jest wspólny wyjazd nad morze. Jako najważniejsze potrzeby dla swojej rodziny wymieniła odzież dla syna i środki czystości.

Złoci medaliści dla Szlachetnej Paczki 1 10 Autor zdjęcia: Agnieszka Ozga-Woznica Źródło: 10

Tysiące historii czekają na ciąg dalszy

Historia Pani Kasi i Wojtka jest jedną z blisko 20 tys., do których dotarli w tym roku wolontariusze Szlachetnej Paczki. Baza z historiami rodzin została otwarta w sobotę, 18 listopada, o 7 rano. Mimo tak wczesnej pory, wystarczyła godzina, by darczyńcy wybrali 852 rodziny! Do niedzieli wieczór liczba ta wielokrotnie wzrosła i przekroczyła 7 tys.

Moda na pomaganie

Anita Włodarczyk wspiera Szlachetną Paczkę od 2015 r. Jak sama mówi, Tomek Majewski opowiedział jej o projekcie i sprawił, że się zaangażowała. Dla niej to bardzo ważna inicjatywa.

- Jeśli każdy z nas przekaże choćby 100 zł na Szlachetna Paczkę, to pomoc będzie mogła dotrzeć do tysięcy osób. I do tego państwa gorąco zachęcamy - powiedziała lekkoatletka.

Złoci medaliści olimpijscy to nie jedyni wybitni sportowcy, którzy postanowili w tym roku wesprzeć Szlachetną Paczkę. "Swoją" rodzinę wybrali też już m.in. piłkarze reprezentacji Polski, z Robertem Lewandowskim na czele, oraz narodowa drużyna skoczków narciarskich.

Finał Szlachetnej Paczki, nazywany Weekendem Cudów, podczas którego wolontariusze przekażą rodzinom pomoc przygotowaną przez darczyńców, 9-10 grudnia.

Baza wciąż jest dostępna na stronie www.szlachetnapaczka.pl i przez cały czas można w niej przeczytać poruszające historie, poznać najpilniejsze potrzeby ludzi, którzy znaleźli się w trudnej, niezawinionej przez siebie sytuacji i wybrać rodzinę, dla której przygotuje się dedykowaną, mądrą pomoc.