Polska moda na spędzanie Wielkiego Postu. Docenił ją nawet papież

100 tys. osób w 20 krajach. Takie są szacunki na 10. edycję Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. W najbliższy piątek, 23 marca, pątnicy wyjdą na trasy wyznaczone na całym świecie - w Phoenix na Szlaku Apaczów, w Sydney, Amsterdamie, Zborovie, Madrycie czy na Islandii. Przejdą minimum 40-kilometrowe trasy, nocą, w całkowitej ciszy i skupieniu. Z tej okazji list do uczestników EDK napisał sekretarz stanu w Watykanie kardynał Pietro Parolin.

Zdjęcie Papież Franciszek przekazał błogosławieństwo uczestnikom EDK /ALBERTO PIZZOLI /AFP

Granica bólu i czas dla duszy

Nocą, w milczeniu i samotności każdy z pątników przejdzie pieszo jedną z kilkuset tras liczących od 40 do 144 km. - EDK to globalny startup religijny i sposób praktykowania duchowości na miarę XXI wieku - mówi ks. Jacek Stryczek, pomysłodawca projektu, twórca Szlachetnej Paczki.

EDK to stara kościelna tradycja, ale w nowej formie. Jak wskazują organizatorzy, "to świetne rozwiązanie dla ludzi, którzy dużo pracują i trudno im znaleźć czas dla siebie i swojej duszy. Ta kumulacja daje okazję do gruntownego przemyślenia siebie, do przekroczenia granicy nawyku i wyjścia ze swojej, zarówno duchowej, jak i cielesnej, strefy komfortu".

Życie samo się nie zrobi. Jak zacząć?

Ekstremalna Droga Krzyżowa czerpie z duchowości św. Franciszka - dużo ducha przy pełnym zaangażowaniu ciała. EDK jest przeciwieństwem stylu życia określanego jako couch potato, czyli przesiadywania na kanapie. W idei Ekstremalnej Drogi Krzyżowej chodzi o to, aby z niej wstać. Odbywa się zawsze w Wielkim Poście.

W tym roku większość pątników wyruszy w drogę 23 marca. Rozpoczną mszą świętą o godz. 20.00, a potem wyjdą na wybrane przez siebie, wcześniej przygotowane trasy. Jest ich ponad 600 - w Polsce i na świecie.

EDK nie jest pielgrzymką, nie ma zabezpieczeń, a każdy walczy sam o wytrwanie na trasie, ryzykuje, aby przemienić swoje życie.

Papież Franciszek błogosławi uczestnikom

Z okazji trwającej właśnie 10. edycji list do uczestników EDK napisał kardynał Pietro Parolin, sekretarz stanu Watykanu. - Pragnienie życia w pełni, z pasją i entuzjazmem, wymaga ogołocenia i porzucenia wszystkiego, co jest naznaczone obłudą i kulturą tymczasowości; wymaga nowych narodzin, nawet za cenę niewygody, bólu i łez - zwrócił się do uczestników Ekstremalnej Drogi Krzyżowej watykański sekretarz stanu.

Rozwojowi EDK sprzyjał ks. kard. Stanisław Dziwisz, wspiera go obecny arcybiskup metropolita krakowski ks. Marek Jędraszewski, a uczestnikiem i popularyzatorem wydarzenia był także nuncjusz apostolski w Polsce, abp Celestino Migliore. W tym roku swoje błogosławieństwo przekazał uczestnikom EDK również papież Franciszek.

- Jego Świątobliwość, łącząc się duchowo z Organizatorami i wszystkimi Uczestnikami Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, zachęca ich do ufnego powierzenia Chrystusowi siebie, swoich rodzin, przyjaciół i nieprzyjaciół, by w każdym z nich zamieszkał pokój i moc Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. Na wędrówkę śladami Chrystusa, jednocząc się w modlitwie, ojciec Święty udziela im wszystkim Apostolskiego Błogosławieństwa - czytamy w liście.

Najcudowniejsza randka i 45-letni rachunek sumienia

- Zapamiętam, jak mąż mając pęcherze na stopach wspinał się na Górę Gradową, zapamiętam przeszywający ból mięśni, najbardziej wryła mi się w pamięć walka z własną słabością... To była najcudowniejsza randka w moim życiu i wielka próba miłości... I to nieistotne, że pierwsi dotarli o wschodzie słońca, gdy my przybyliśmy o 14.00, bo najważniejsze było to, że dotarliśmy... - wspomina jedna z uczestniczek Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Inny uczestnik mówi: "EDK to dla mnie 45-letni rachunek sumienia".

W Ekstremalnej Drodze Krzyżowej od dziesięciu lat idą młodzi i starzy, samotni i zamężni, uczący się i wykonujący różne zawody, wierzący i niewierzący. Łączy ich jedno - podjęcie ryzyka i decyzji o przemianie duchowej oraz to, że wymagają od siebie więcej niż inni, zarówno od swojego ducha, jak i ciała.

