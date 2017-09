Rewolucyjna studniówka. Wolontariusze pilnie poszukiwani

To będzie rewolucja. W myśleniu i pomaganiu. Już dzisiaj w miastach wojewódzkich w całej Polsce odbędą się happening z udziałem wolontariuszy Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości. "Studniówka" to święto wolontariuszy, ale i wielka mobilizacja. By skala pomocy w obu projektach mogła być taka jak w zeszłym roku, wciąż potrzeba co najmniej 13,5 tysiąca ochotników.

"Studniówka" zyska w tym roku wyjątkową oprawę. Wolontariusze nawiążą podczas niej do postaci narodowych bohaterów z przeszłości - idealistów, którzy mieli odwagę brać sprawy w swoje ręce i tworzyli historię. -

- Nasi wolontariusze są tacy sami - mówi ks. Jacek Stryczek. - Ich zaangażowanie to nowa odsłona tego samego idealizmu, tylko w innych czasach. Dziś trzeba szukać jedności i tego, co rozwija. I "SuperW" to właśnie robią - dodaje.

Happeningi w całej Polsce

Happeningi odbędą się w całej Polsce. Miejsca wydarzeń nie są przypadkowe - pomniki mają podkreślać to, że wolontariusze Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości tworzą historię tak, jak bohaterowie uwiecznieni na posągach czy pomnikach. Robią to, docierając z pomocą do setek tysięcy potrzebujących rodzin i dzieci oraz zmieniając sposób myślenia Polaków o pomaganiu.

Warszawa - Pomnik Warszawskiej Syrenki (Rynek Starego Miasta), godz. 16.00

- Pomnik Warszawskiej Syrenki (Rynek Starego Miasta), godz. 16.00 Kraków - Pomnik Adama Mickiewicza, godz. 16.00

- Pomnik Adama Mickiewicza, godz. 16.00 Katowice - Pomnik Harcerzy Września, godz. 16.00

- Pomnik Harcerzy Września, godz. 16.00 Szczecin - Pomnik Bartolomeo Colleoniego, godz. 16.00

- Pomnik Bartolomeo Colleoniego, godz. 16.00 Wrocław - Pomnik Chrobrego, godz. 16.00

- Pomnik Chrobrego, godz. 16.00 Białystok - Pomnik Józefa Piłsudskiego, godz. 15.30

- Pomnik Józefa Piłsudskiego, godz. 15.30 Rzeszów - Pomnik Kościuszki, godz. 17.30

- Pomnik Kościuszki, godz. 17.30 Gdańsk - Trzy Krzyże Solidarności, godz. 17.00

- Trzy Krzyże Solidarności, godz. 17.00 Lublin - Pomnik Józefa Piłsudskiego, godz. 16.00

Pomnik Józefa Piłsudskiego, godz. 16.00 Kielce - Pomnik Sienkiewicza, godz. 17.00

- Pomnik Sienkiewicza, godz. 17.00 Olsztyn - Pomnik Mikołaja Kopernika, godz. 16.00

- Pomnik Mikołaja Kopernika, godz. 16.00 Toruń - Pomnik Mikołaja Kopernika, godz. 16.00

- Pomnik Mikołaja Kopernika, godz. 16.00 Łódź - Pomnik Tadeusza Kościuszki, godz. 16.00

- Pomnik Tadeusza Kościuszki, godz. 16.00 Poznań - Ofiar Czerwca 1956, godz. 15.00

- Ofiar Czerwca 1956, godz. 15.00 Opole - Plac Wolności Pomnik Powstańców, godz. 16.30-18.30

- Plac Wolności Pomnik Powstańców, godz. 16.30-18.30 Zielona Góra - Pomnik Bachusa, godz. 16.00



Zostań wolontariuszem Szlachetnej Paczki lub Akademii Przyszłości



Ważny moment

To ważny moment dla Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości. Właśnie teraz rozstrzyga się, do ilu rodzin w tym roku dotrze pomoc i ile dzieci będzie mogło odkryć swój potencjał. Wszystko zależy od liczby zaangażowanych wolontariuszy.

Tylko tam, gdzie znajdą się wolontariusze, możliwe będą spotkania z rodzinami i z dziećmi, będzie możliwa pomoc. W tym roku poszukiwanych jest 13,5 tysiąca osób w 800 lokalizacjach na terenie całej Polski. To dzięki nim już 18 listopada na stronie Szlachetnej Paczki darczyńcy będą mogli wybierać rodziny, dla których przygotują dedykowaną pomoc. Finał, podczas którego pomoc dotrze do rodzin, odbędzie się w weekend 9-10 grudnia.

Oryginalny, polski pomysł na pomaganie

Szlachetna Paczka działa od 2001 r. Tylko w ubiegłym roku wartość pomocy materialnej przekazanej potrzebującym w ramach projektu wyniosła 47 mln zł. Dlaczego to właśnie wolontariusze pełnią w nim kluczową rolę?

Wolontariusz Szlachetnej Paczki dociera do konkretnych rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji i określa, jaki rodzaj pomocy jest dla nich najlepszy. Osobiste spotkanie służy temu, by przekazana pomoc była naprawdę mądra, czyli dała rodzinie szansę na realną poprawę sytuacji i wyjście z biedy. Wolontariusze wspierają także darczyńców, pomagając im przygotować paczki z dedykowaną pomocą dla wybranych przez nich rodzin w potrzebie.

- W Szlachetnej Paczce jestem już cztery lata. Po pierwszej edycji zrozumiałam, ile mi to dało. To miejsce, w którym się rozwijam i poznaję niesamowitych ludzi. Jest mnóstwo rzeczy, które do mnie wróciły. Chciałam tylko dać siebie i swój wolny czas, a bardzo dużo otrzymałam w zamian - mówi Justyna, wolontariuszka Szlachetnej Paczki.

Z kolei wolontariusz Akademii Przyszłości przez kilka miesięcy roku szkolnego regularnie, raz w tygodniu, spotyka się z dzieckiem mającym problemy w szkole i staje się jego przyjacielem i mentorem. Uczy je wygrywać, wzmacnia jego dobre strony, podnosi jego samoocenę i sprawia, że dziecku zaczyna się chcieć.- Akademia pokazała mi, że jestem w stanie zorganizować od początku do końca coś, czego kiedyś się bałam. Kiedy zaczęłam pomagać w Akademii nie spodziewałam się, że tak wiele mogę zmienić w moim życiu. Byłam nastawiona na to, że to ja będę komuś pomagać. Jak się okazało, Akademia bardzo pomogła mnie samej i wiele jej zawdzięczam - opowiada Angelika, wolontariuszka Akademii Przyszłości.

- Paczka to oryginalny, polski pomysł. Nikt na świecie nie zorganizował tak precyzyjnej, konkretnej i mądrej pomocy na tak duża skalę. Paczka pokazuje, jak świetnie potrafimy się zorganizować - mówi ks. Stryczek.

Zostań wolontariuszem

Chętni mają czas do 30 września. By zostać wolontariuszem Szlachetnej Paczki lub Akademii Przyszłości wystarczy wejść na stronę www.superw.pl i wypełnić krótki formularz zgłoszeniowy. Następne kroki to rozmowa i jednodniowe wdrożenie. Po nich pozostaje już tylko podjąć decyzję, podpisać umowę i zacząć pomagać.