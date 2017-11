Wybierz rodzinę w potrzebie. Wystartowała kolejna edycja Szlachetnej Paczki

W sobotę, 18 listopada, wystartowała XVII edycja Szlachetnej Paczki. Ulicami wszystkich miast wojewódzkich przeszły marsze wolontariuszy. Otwarta została również baza z historiami rodzin. To do nich trafi pomoc, którą przygotują darczyńcy.

Szlachetna Paczka to oryginalny polski pomysł i unikalny w skali świata system precyzyjnej, mądrej pomocy, zorganizowany na tak dużą skalę. Dzięki zaangażowaniu tysięcy wolontariuszy łączy rodziny, które znajdują się niezawinionej biedzie, z darczyńcami, którzy mogą i chcą im pomóc.

20 tysięcy paczek z mądrą pomocą

Podczas poprzedniej edycji łączna wartość materialna przekazanej pomocy przekroczyła 47 mln zł. W tym roku 11,1 tys. wolontariuszy odwiedziło już ponad 33 tys. rodzin. Organizatorzy szacują, że podczas XVII edycji Paczki liczba rodzin włączonych do projektu przekroczy 20 tys.

Wolontariusze, którzy spotykają się z rodzinami, poznają ich historie i określają, jaka pomoc da im szansę na trwałe wyjście z trudnej sytuacji i będzie dla nich impulsem do zmiany. W sobotę 18 listopada o godz. 9.00 na stronie www.szlachetnapaczka.pl udostępniona została baza zawierająca opisy rodzin. Każdy, kto wejdzie na stronę, może przeczytać ich historię, poznać najpilniejsze potrzeby i wybrać rodzinę, której pomoże, przygotowując dla niej paczkę. Wolontariusze przekażą ją rodzinom podczas Finału Szlachetnej Paczki, który odbędzie się w dniach 9-10 grudnia.

"Rewolucja" w pomaganiu

- Nikt na świecie nie pomaga w ten sposób - mówi ks. Jacek Stryczek, twórca Paczki. - To rewolucyjna formuła, bo Paczka pomaga nie tylko biednym, ale również bogatym. Stwarzamy darczyńcom możliwość, by naprawdę mądrze się zaangażowali. I to działa - dodaje.

Wsparcie dla wybranej przez siebie rodziny i przygotowanie dla niej Paczki zapowiedzieli w tym roku m.in. Prezydent Andrzej Duda z małżonką, piłkarze reprezentacji Polski czy narodowa drużyna skoczków narciarskich.

Marsze w całej Polsce

Szlachetna Paczka ma zasięg ogólnopolski, a jej wolontariusze działają w 645 rejonach na terenie całego kraju. 18 listopada, w dzień otwarcia bazy rodzin, we wszystkich miastach wojewódzkich odbyły się uroczyste marsze z udział wolontariuszy.

- Dokonujemy rewolucji, ale to jedyna rewolucja, w której nie ma ofiar. Tworzymy historię, bo wydobywamy z ludzi piękno. Nie chodzi jedynie o to, kim ludzie są, ale kim mogą się stać. Bo zaangażować się możesz w każdej chwili. Możesz być wolontariuszem, możesz być darczyńcą, możesz być kierowcą, który przewiezie paczkę. Po prostu dołącz i rób to razem z nami - przekonuje ks. Jacek Stryczek.