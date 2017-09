1 8

Na sto dni przed finałem wolontariusze Szlachetnej Paczki ogłosili mobilizację! We wtorek, 12 września, we wszystkich miastach wojewódzkich w Polsce spotkali się pod pomnikami bohaterów, którzy w przeszłości mieli odwagę zmieniać świat. Dziś świat zmieniają wolontariusze i pod hasłem "Tworzymy historię" zorganizowali serię happeningów, podczas których przekonywali do włączenia się w akcję. By skala pomocy osiągnęła tak wysoki poziom jak w zeszłym roku, wciąż potrzeba 14 tysięcy ochotników. Na zdjęciu happening w Rzeszowie.