Rozpoczęła się jubileuszowa 15. edycja Akademii Przyszłości - siostrzanego projektu Szlachetnej Paczki. To nowatorski program edukacyjno-rozwojowy skierowany do dzieci ze szkół podstawowych, które mają problemy w nauce. Podopieczni Akademii to mali ludzie "z długą historią". Każde dziecko ma przy sobie indywidualnego wolontariusza-tutora. W edycji 2017/2018 weźmie udział 2,3 tys. dzieci. Akademia Przyszłości finansowana jest z wpłat darczyńców. To dzięki nim przez 15 lat działalności udało się pomóc już prawie 14 tys. dzieci z całej Polski.