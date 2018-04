Mądre pomaganie kosztuje. Jak działa Szlachetna Paczka

Chcemy przełamać tabu. Mówimy na głos to, o czym wszyscy pracujący w sektorze NGO wiedzą aż za dobrze, ale często wstydzą się o tym wspominać. Bo nie wypada albo "co sobie ludzie pomyślą?".

Zdjęcie Podczas XVII edycji Szlachetnej Paczki udało się dostarczyć pomoc wartą prawie 54 mln zł /fot. Agnieszka Ożga-Woźnica /

Przeczytaj, zanim zdecydujesz, komu przekazać 1% podatku

Może i nie wypada, ale prawda jest bardzo prosta: profesjonalne i skuteczne pomaganie kosztuje. Zobacz, jak robi to Szlachetna Paczka.

Wolontariusze

W tym roku było ich ponad 14 tys. Są krwiobiegiem Paczki i jej siostrzanego projektu - Akademii Przyszłości - skierowanego do uczniów z problemami w szkole. Bez nich nic by się nie wydarzyło. Oddają swój czas, energię i zaangażowanie. Są najlepsi. Są SuperW. Biorą na siebie najwięcej. Praca każdego, mierzona jako ekwiwalent rynkowy ich udziału w projekcie, jest warta wiele tysięcy złotych.

Co kosztuje?

- trzyetapowa rekrutacja wolontariuszy w 900 lokalizacjach Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości w całej Polsce

- 8731,5 godzin profesjonalnych szkoleń

- dedykowane e-learningi

- 130 tys. wydrukowanych ankiet wypełnionych po 54 634 spotkaniach wolontariuszy z rodzinami (po kilka arkuszy poświęconych każdej rodzinie; prawo nie pozwala ograniczać się do dokumentów elektronicznych, gdy zbierane są dane wrażliwe); od tego roku standardem jest aż 5 spotkań wolontariusza z każdą rodziną

- zarządzanie "firmą", która ma ponad 14 tys. "pracowników" i działa na zasadach wystandaryzowanej franczyzy

Zaawansowane systemy IT

W 2017 r. wolontariusze Paczki odwiedzili ponad 34 tys. rodzin, 20 073 włączyli do projektu. O każdej rodzinie zebrali precyzyjne dane, również wrażliwe, a następnie wprowadzili je do systemu, dzięki któremu darczyńcy z całej Polski mogli poznać ich historie oraz potrzeby i wybrać tych, którym chcą pomóc.

Co kosztuje?

- systemy do agregowania i przetwarzania potężnych ilości danych (6 dedykowanych systemów informatycznych, w tym system, który umożliwia darczyńcom prosty wybór rodziny na stronie www.szlachetnapaczka.pl oraz późniejszy kontakt z jej wolontariuszem)

- serwery (ponad 400 GB pamięci RAM, 80 mocnych procesorów, kilkadziesiąt dysków serwerowych o dużej pojemności)

- zarządzanie danymi osobowymi ok. 200 tys. osób i ich ochrona zgodnie z wymogami prawa

- praca programistów

Finanse i administracja

Paczka to ogólnopolska struktura, która do sprawnego działania potrzebuje profesjonalnego zarządzania. To wszystko, czego nie widać i co nie jest efektowne.

Co kosztuje?

- profesjonaliści na etatach, którzy są w stanie maksymalizować efektywność działania organizacji

- składki ZUS, ubezpieczenia, podatki, koszty obsługi finansowej, transport

- pozyskiwanie partnerów

- działania promocyjne na poziomie ogólnopolskim, które pozwalają na to, by o Paczce dowiedziało się tak dużo osób, żeby aż 700 tys. z nich zdecydowało się zostać darczyńcami (w tym roku działaniami PR wygenerowaliśmy ćwierć miliarda kontaktów - ekwiwalent reklamowy takich zasięgów to 33 mln zł)

- utrzymanie call center

- archiwizacja i przechowywanie dokumentów

- utrzymywanie relacji z wolontariuszami, darczyńcami, sponsorami i firmami partnerskimi

"Weekend cudów"

Finał każdej edycji Szlachetnej Paczki nazywamy "Weekendem cudów". Bo dzieją się wtedy rzeczy niezwykłe. Ale by mogły zaistnieć historie takie jak ta, która zdarzyła się w Rudzie Śląskiej, najpierw potrzeba wielu miesięcy wytężonej pracy, koordynacji logistyki, zarządzania i setek, niekiedy trudnych, decyzji oraz niebagatelnych nakładów finansowych. To, że Paczka jest Szlachetna, nie znaczy, że może robić wszystko za darmo.

A co stało się w Rudzie Śląskiej?

Nie chcemy przesadzić, nazywając cudami wszystkie wspaniałe rzeczy, które dzieją się podczas Finału Paczki, ale co powiedzieć o tym? Pani Edyta sama wychowuje troje dzieci. Jej najmłodszy syn - Antek - ma 3,5 roku i nadal nie mówi. Mama podejrzewa, że cierpi na mutyzm. Tzn. podejrzewała. A on nie mówił. Bo to już czas przeszły! W weekend, gdy do pani Edyty i jej dzieci przyjechali wolontariusze, zaczął krzyczeć z radości! Śmiał się, rozmawiał (!) z każdym i był najszczęśliwszym chłopcem na świecie. Gdy wolontariusze już wychodzili, oderwał się na chwilę od nowych kredek, plasteliny i klocków lego, żeby się do nich przytulić.

Dzień później jego mama wysłała wiadomość: "Dziękuję. Od wczoraj buzia mu się nie zamyka".

Zdjęcie Jak działa Szlachetna Paczka? / INTERIA.PL

Inwestycja w pomaganie

Więc jeszcze raz: pomaganie kosztuje. Ile? Podczas XVII edycji Szlachetnej Paczki udało się dostarczyć pomoc wartą prawie 54 mln zł do 20 tys. potrzebujących rodzin. Każdą wydaną złotówkę (opisane wcześniej koszty naszej działalności) zamieniliśmy w 9 zł, które w postaci paczek trafiły do konkretnych ludzi.

By tego dokonać, musieliśmy najpierw zainwestować. A do tego potrzebujemy pieniędzy.

Mądry 1%

Szlachetna Paczka to unikalny w skali świata system precyzyjnej, konkretnej i mądrej pomocy zorganizowany na tak dużą skalę. Działa przez cały rok i utrzymuje się dzięki zaangażowaniu tysięcy osób i wpłatom darczyńców.

Zobacz, jak możesz do nich dołączyć! Wejdź na www.szlachetnapaczka.pl i przekaż 1% swojego podatku Stowarzyszeniu WIOSNA, które organizuje Szlachetną Paczkę