Nie tylko Szlachetna Paczka. Projekty, które zmieniają świat

Wszystko zaczęło się w 2001 r. Bez pieniędzy, biura, komputerów i telefonów zaczęła swoją działalność Szlachetna Paczka, wówczas jeszcze jako projekt Twarzą w Twarz robiony przez grupę przyjaciół skupionych wokół księdza Jacka Stryczka. Łączenie ludzi weszło im w krew, bo od tego czasu poza sztandarowym projektem, grupa zapaleńców ze Stowarzyszenia Wiosna ma na koncie jeszcze wiele innych projektów.

Zdjęcie Szlachetna Paczka działa przez cały rok /fot. Agnieszka Ożga-Woźnica /

Mówisz: Szlachetna Paczka, myślisz: prezenty, wolontariusze, darczyńcy - grudniowy weekend cudów. To prawda, wtedy o Paczce najgłośniej, ale żeby weekend cudów się udał, licznik oczekujących na pomoc rodzin w potrzebie, pokazał zero, potrzebne jest zaangażowanie mnóstwa osób przez cały rok. Dziś Stowarzyszenie Wiosna realizuje wiele projektów prowadzonych równolegle, którym początek dała Szlachetna Paczka.

Szlachetna pomoc

O Szlachetnej Paczce słyszał chyba każdy. Rok po roku rekord. Wolontariuszy, darczyńców, udzielonej i otrzymanej pomocy. Radość i łzy. I konkrety, bo tylko w ostatnim roku Paczka połączyła 800 tys. osób, a wartość przekazanej pomocy to 54 mln zł.

To sztandarowy projekt Stowarzyszenia Wiosna, nad jego finałem praca trwa cały rok - zbieranie danych o rodzinach, szkolenie wolontariuszy, logistyka. To konkretne systemowe rozwiązania, dzięki którym konkretny człowiek pomaga konkretnemu człowiekowi. Kluczowym aspektem jest niezawiniona bieda. Tylko z takimi rodzinami pracują wolontariusze. Dlaczego?

- Uważam, że nie może być tak, że czym więcej pomocy, tym więcej potrzebujących. Chcemy pomagać tak, aby ludzie sami radzili sobie w życiu. Nie chcemy biedy. Nie chcemy rekordów. Chcemy prawdziwej miłości wzajemnej. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego! - wyjaśnia ks. Jacek Stryczek.

W ramach Szlachetnej Paczki realizowane są również tzw. Paczki specjalne:

Paczka Seniorów - odpowiedź na biedę i samotność osób starszych

Paczka Prawników - bo bieda to często efekt problemów prawnych

Paczka Lekarzy - nierzadko barierą, która trzyma w ubóstwie są problemy zdrowotne

Paczka Biznesu - to przyszłość Szlachetnej Paczki. - Chcemy nauczyć Polaków, jak zarabiać więcej. Chcemy uczyć ludzi, jak żyć, by sobie radzić w życiu - mówi o tym projekcie ks. Jacek stryczek.

Od porażki w szkole do sukcesu w życiu

Akademia Przyszłości od 2003 r. przeprowadza dzieci od porażki w szkole do sukcesu w życiu. Podopieczni Akademii to mali ludzie z "długą historią". Szkoły wskazują najsłabszych uczniów, a wolontariusze Akademii uczą ich wygrywać. To właśnie dla nich została opracowana innowacyjna metoda System Motywatorów Zmiany.

Jaś to jeden z podopiecznych Akademii. Ma dziewięć lat, w przyszłości chciałby być "założycielem firmy". Gdyby mógł spełnić swoje największe marzenie, byłoby to "szczęście dla mojej rodziny".

W 2017 r. Akademia Przyszłości zmieniła historię 2300 dzieci. Koszt indeksu dla jednego dziecka to 1000 zł - można go kupić indywidualnie albo się zrzucić, jednorazowo lub w ratach. Spotkania z inspirującymi ludźmi, dzień dziecka w fotelu prezesa, inauguracja roku w Akademii na prawdziwej uczelni - to może dać kopa do działania i wiarę w siebie.

- Mówi się: nie ryba, ale wędka. Ale jeśli ktoś nie ma mentalności wędkarza i dostanie wędkę, to ją sprzeda i kupi ryby. My dzieciom dajemy mentalność wędkarza, która polega na tym, że jak ktoś chce ryby, to znajdzie kij i będzie nim łowił. Zawsze sobie poradzi. Wędką jest na przykład szkoła. Bez właściwego nastawienia, dzieci tracą w niej czas - mówi o projekcie jego pomysłodawca ks. Jacek Stryczek.

Inwestor Społeczny

Społeczna odpowiedzialność biznesu to hasło, które coraz częściej pojawia się w kontekście polskich realiów funkcjonowania firm. Dla właściciela firmy to idealna okazja, aby pokazać swój potencjał, system wartości, jak i sprawczość! Inwestor Społeczny to absolutna nowość na rynku zaangażowania społecznego, dająca firmie możliwość lokalnego współtworzenia projektu Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości. Może być okazją do pokazania, że firma rozwija się, podąża za rynkowymi trendami i chce podzielić się swoim sukcesem.

Pakiet Inwestora Społecznego to 5 tys. złotych na rok - pieniądze przeznaczone są na funkcjonowanie jednego rejonu Szlachetnej Paczki lub kolegium Akademii Przyszłości.

- Założyłem firmę z potrzeby wpływu. Jak każdy biznesmen, założyłem firmę bo wierzyłem, że moje produkty będą bardziej innowacyjne i lepiej zaspokoją potrzeby klientów. To niezgoda na rzeczywistość zmotywowała mnie też do zostania Inwestorem Społecznym. Nie mam zgody na to, jak wygląda świat. Chcę, żeby był lepszy - mówi Krzysztof Filarski, partner zarządzający i wiceprezes firmy doradczo-szkoleniowej Westhill Consulting.

Zdjęcie Ks. Jacek Stryczek podczas Kongresu Duchowo/Genialnie/Globalnie / fot. Agnieszka Ożga-Woźnica /

Projekty rynku pracy

Walka z biedą to nie tylko pomoc materialna, ale przede wszystkim aktywizacja zawodowa i przeciwdziałanie ubóstwu. W ramach Szlachetnej Paczki działają programy:

Wiosenny Inkubator Innowacji

Projekt zainicjowany z myślą o osobach najbardziej zagrożonych wykluczeniem na rynku pracy - osób 50+, młodych bez doświadczenia zawodowego oraz osób niepełnosprawnych. Celem projektu jest wsparcie procesu inkubacji inicjatyw społecznych w obszarze integracji zawodowej. Ostatni, trzeci nabór do projektu rozpocznie się 9 marca i potrwa do 7 kwietnia.

Aktywni Potrzebni Kompetentni 30+

Projekt aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych po 30 roku życia.

Wiosenna Akademia Możliwości

Projekt wspierający rozwój osobisty i zawodowy młodych mieszkańców Małopolski, którzy mają trudność w znalezieniu pracy. Płatne staże, stypendia, specjalistyczne szkolenia i warsztaty to tylko niektóre z form wsparcia dla uczestników projektu.

Klub Filantropa

Klub Filantropa to przedsięwzięcie, bez którego nie byłoby Szlachetnej Paczki. To ty wybierasz projekt, który wspierasz oraz wysokość darowizny - 20 zł, 50 zł, 100 zł lub inną kwotę na miesiąc.

- Z pomaganiem jest jak z biznesem - liczą się wyniki. Mądra pomoc nie uzależnia, ale pomaga ludziom staną na nogi. Paczka i akademia właśnie tak pomagają. Dlatego wspieram te projekty - mówi członek Klubu Filantropa, prof. Robert Kozielski.

Ślub Pełen Miłości

Zamiast kwiatów na ślub - pomoc, to pomysł, na który decyduje się coraz więcej par stających na ślubnym kobiercu. Możliwości tego, co zamiast kwiatów jest wiele: książki dla biblioteki, pluszaki dla dzieci, karma dla schroniska, Ślub Pełen Miłości to jeden z takich projektów. Pomysł na to, by szczęście i radość w dniu ślubu mogły "pójść w świat". Zebrane w czasie ślubu pieniądze możecie przeznaczyć na Akademię Przyszłości lub Szlachetną Paczkę.

Ekstremalna Droga Krzyżowa

To jeden z najszybciej rozwijających się ruchów religijnych na świecie. Jej misją jest prowadzić ludzi do spotkania z Bogiem poprzez ekstremalne wyzwania, które przekraczają ich siły. To wyzwanie dla tych, którzy nie boją się własnych słabości.

Ekstremalna Droga Krzyżowa jest minimum 40-kilometrową wędrówką samotną lub w skupieniu, połączoną z medytacją drogi krzyżowej. Tylko w ubiegłym roku na 456 tras w 11 państwach wyszło niemal 60 tys. uczestników. W tym roku organizatorzy przewidują udział w wydarzeniu ok. 100 tys. osób w 20 krajach.

- EDK jest powrotem do korzeni chrześcijaństwa. Pierwsi chrześcijanie, podobnie jak my, nie mieli czasu w ciągu dnia, odprawiali mszę w nocy. Dla nich chrześcijaństwo było inwestycją w nowe życie - mówi o wydarzeniu jego pomysłodawca ks. Jacek Stryczek.

Sztuka Teraz

Celem projektu jest promowanie współczesnej polskiej sztuki wśród społeczeństwa i zbliżenie go do rynku sztuki.

- Chcielibyśmy nauczyć Polaków inwestowania w sztukę, uwrażliwiać na piękno i na drugiego człowieka. Chcemy budować modę na kupowanie sztuki, tak by Polska stawała się krajem ludzi kreatywnych, ludzi tworzących, takich, którzy pięknem chcą zmieniać świat - podsumowuje projekt jego pomysłodawca ks. Stryczek.

Sztuka Teraz połączyła w tym roku blisko 30 kuratorów i 160 artystów, zarówno początkujących jak i osoby znane na rynku sztuki.

Kongres Duchowo/Genialnie/Globalnie

Ideą kongresu jest rozwój, bo zdaniem ks. Jacka Stryczka "Szlachetna Paczka to największy społeczny start-up w Polsce i dowód na to, że patrzenie przez pryzmat szans, a nie ograniczeń prowadzi do sukcesu".

"Droga do niego zawsze jest trudna, pełna problemów i porażek. Siła, którą można pokonać przeszkody nie płynie z zewnątrz, ale od środka. To wydarzenie, które przemienia! Zacznij żyć genialnie!" - mówi ks. Stryczek.

KRS 0000050905