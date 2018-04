Szlachetna Paczka sportowców. Kim są bohaterowie codzienności?

Z dala od kamer toczą zmagania w konkurencjach, które nie mają kibiców. To bieda, choroba, niepełnosprawność. Nie są celebrytami, choć walczą z godnością, której można się od nich uczyć. To ich, bohaterów codzienności, których wspiera Szlachetna Paczka, stawiają za przykład najwybitniejsi polscy sportowcy – Robert Lewandowski, Kamil Stoch, Joanna Jędrzejczyk.

Zdjęcie Szlachetna Paczka /YouTube

Szlachetna Paczka to jeden z największych i najbardziej skutecznych programów społecznych w Polsce. Działa przez cały rok i pomaga osobom w potrzebie wyjść z biedy, wspierając je w tym, by zaczęły samodzielnie radzić sobie w życiu. W samym tylko 2017 roku połączyła ponad 700 tys. osób - darczyńców, potrzebujących i wolontariuszy - a ponad 20 tys. włączonych do projektu rodzin otrzymało pomoc materialną o wartości sięgającej 54 mln zł.

Wspólne wartości

Paczce od zawsze było blisko do sportowców, a sportowcom do Paczki. Kampanie społeczne projektu wspierali i wspierają m.in. Robert Lewandowski, Kamil Stoch, Joanna Jędrzejczyk, Jerzy Dudek, Wojciech Szczęsny, Maja Włoszczowska, Tomasz Majewski, Monika Pyrek, Kamil Stoch, Agnieszka i Urszula Radwańskie, Paweł Fajdek, Sławomir Szmal, Jakub Błaszczykowski i wielu innych. Wszyscy, którzy naprawdę wiedzą, co znaczy wysiłek, pokonywanie przeciwności, dążenie do celu, podnoszenie się po porażkach i wygrywanie. To nie przypadek. Właśnie takimi wartościami od początku kieruje się Szlachetna Paczka.

- Jako pierwsi pokazaliśmy, że sportowcy to nie tylko celebryci, których wizerunek można "dokleić" do marki, ale ludzie z krwi i kości, których historie potrafią inspirować do zmiany i dodawać siły w codziennym życiu - tłumaczy ks. Jacek WIOSNA Stryczek, twórca Szlachetnej Paczki. - Dokładnie tym zajmujemy się w Paczce.

Armia bohaterów

Pan Jan ma 37 lat. Pytany o najpilniejsze potrzeby swojej rodziny wymienia dwie: jedzenie oraz zabawki. Sam wychowuje troje dzieci. Żona opuściła ich dwa lata temu. Jest alkoholiczką i nie interesuje się losem dzieci. Dla mężczyzny sytuacja jest podwójnie trudna. Chce pracować, ale zatrudniając się na etacie, ryzykowałby, że opieka społeczna odbierze mu dzieci. Żyją więc z prac dorywczych ojca, wsparcia programu 500+ i zasiłku rodzinnego.

Osób takich jak on jest w Polsce więcej niż może się wydawać. Wg danych GUS w skrajnym ubóstwie żyje prawie dwa miliony Polaków - tyle samo, ile mieszka w Warszawie. Nie stać ich na realizację nawet tych potrzeb, których niezaspokojenie prowadzi do biologicznego wyniszczenia.

- Wzruszyło mnie to, że nie chciał nic dla siebie - opowiada pani Alicja, która została darczyńcą rodziny pana Jana. - I ta jego bohaterska postawa i to jak bardzo są zżyci. Chłopcy prawie zwariowali z radości, gdy zobaczyli rowery. Z każdą zabawką biegli do taty, żeby mu pokazać. A Ania wprost pękała z dumy z powodu nowych ubrań. Widać było, jakie to dla niej ważne, że w szkole już nie będzie odstawała od koleżanek. Nie będzie się wstydzić.

Do przerwy 0:3

- W Polsce przyjęło się kiedyś, że jeśli ktoś przegrywa, to na całe życie - kontynuuje ks. Stryczek. - A my pokazaliśmy, że to nieprawda, że wcale tak nie musi być. Nawet jeśli przegrałeś dzisiaj, nie znaczy, że przegrałeś życie. Możesz się podnieść. I możesz wygrać.

Ilustracją tej filozofii była zapoczątkowana w 2010 roku kampania Szlachetnej Paczki "Do przerwy 0:3", nawiązująca do pamiętnego finału Ligi Mistrzów z roku 2005, w którym FC Liverpool przegrywał z AC Milan już trzema bramkami, ale podniósł się, odrobił stratę i ostatecznie zwyciężył w serii rzutów karnych m.in. dzięki fenomenalnej postawie Jerzego Dudka.

REALna pomoc

Polski bramkarz bardzo zaangażował się w tę kampanię i nie tylko przekazał na jej potrzeby symbol zwycięstwa - piłkę, którą bronił, wykonując słynny "Dudek dance" - ale również namówił kolegów z Realu Madryt do wspólnego przygotowania paczki dla jednej z potrzebujących rodzin. W akcję włączyli się wówczas m.in. Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos i Iker Casillas.

- Przekonało ich to, że to naprawdę konkretna, REALna pomoc dla rodziny, której historie poznali. Wiedzieli, jakie ma potrzeby, i co muszą zrobić, żeby zmienić jej sytuacje na lepsze - wspomina Dudek, wtedy bramkarz "królewskich". Na na treningowym boisku Realu, Valdebebas, zrealizowano też wtedy spot opowiadający o roli drużynowości i wzajemnego wspierania się w dążeniu do celu. - Przez 17 lat grałem w Holandii, Anglii i Hiszpanii, ale nigdzie nie widziałem równie przemyślanego, precyzyjnego systemu pomagania, który przy okazji angażuje tyle emocji. To niesamowite, jak nas to wtedy zintegrowało. PACZKA to ewenement na skalę światową - dodaje jeden z najlepszych bramkarzy w historii polskiej piłki.

Wrócę silniejszy

Podmiotowe traktowanie zarówno osób, którym Paczka pomaga - pokazywanie ich jako bohaterów codzienności, którzy zmagają się z przeciwnościami losu - jak i samych sportowców, przekonało kolejnych mistrzów i reprezentantów kraju do tego, by włączyć się w działania Szlachetnej Paczki i ją wspierać - angażując się w roli darczyńców przygotowujących paczki, wspierając jej projekty finansowo oraz służąc swoim wizerunkiem i historiami.

Gdy w styczniu 2014 roku poważnej kontuzji, eliminującej go z gry na prawie rok, doznał Jakub Błaszczykowski, przekazał Szlachetnej Paczce swoją koszulkę Borussi Dortmund. Napisał na niej: "Wrócę silniejszy".

- W Paczce jest jak w sporcie: gramy w drużynie, w ten sposób pokazujemy naszą siłę. Gdy się pracuje razem, można osiągnąć nawet to, co wydaje się niemożliwe. Można tworzyć historie - wyjaśnia Kamil Stoch, złoty i brązowy medalista z Pjongczangu.

Walczą o godność

Najnowsza kampania Szlachetnej Paczki i przygotowany na nią spot "Bohaterowie codzienności" jest kontynuacją narracji, w której "zwykli" ludzie, zmagający się z niezwykłymi życiowymi trudnościami - takimi jak choroba, niepełnosprawność, starość czy samotność - przedstawiani są jako sportowi herosi. To kwintesencja paczkowej filozofii i kolejny, mocny głos za tym, by dostrzegać i wspierać tych, którzy, choć nie wołają o pomoc, często potrzebują naszego wspacia.

Paczka w liczbach

Szlachetna Paczka działa od 2001 roku. Zasadą jej działania jest mądra pomoc, czyli pomoc, która ma sens, bo została przemyślana, dobrze zaplanowana i wiadomo, co jest jej celem. Wspiera potrzebujących w tym, by dokonali w swoim życiu przemiany i zaczęli radzić sobie samodzielnie. Nie polega na tym, by pomagać, ale by pomóc, i nie chodzi w niej o to, by się lepiej poczuć, ale by stawać się lepszym.



Zdjęcie Paczka w liczbach / materiały prasowe

Powiedzieli o Paczce

Angażując się w Paczkę, po prostu stajemy się lepszymi ludźmi.

[Artur Boruc]

Szlachetna Paczka to mądra pomoc. Mądra, bo nie ginie w systemie. Ze snajperską precyzją trafia tam, gdzie jest potrzebna i zostanie mądrze wykorzystana.

[Tomasz Majewski]

My, piłkarze, jesteśmy grupą szczęściarzy. Robimy to, co lubimy, mamy komfortowe życie, dlatego naszym obowiązkiem jest pomagać ludziom, którzy mają ciężej.

[Wojciech Szczęsny]

To dla nas niezwykle ważne, że możemy dać szansę ludziom, którzy swoim działaniem pokazują, że najbardziej jej potrzebują. Ciężko pracują, walczą, mobilizują się w trudnych momentach i przekraczają bariery. Jako drużyna też staramy się tak postępować.

[Adam Nawałka]

Paczka jest impulsem, po którym rodzina musi dalej walczyć sama. Ważne, by wiedziała, że ma kogoś, koło siebie, kto w razie czego pomoże, wesprze. Ale jeszcze ważniejsze, by była świadoma swojej siły. Bo zwykle paczkowe rodziny są właśnie takie - na tyle mocne i bohaterskie, że potrafią się podnieść i wyskoczyć do góry.

[Kuba Błaszczykowski]