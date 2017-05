Dziś matura z matematyki. Opublikujemy arkusz CKE i rozwiązania

Ruszyła matura 2017 z matematyki - poziom podstawowy. O godzinie 9:00 abiturienci otrzymali arkusze CKE zawierające 25 zadań zamkniętych i kilka zadań otwartych. Egzamin potrwa 170 minut. Tuż po godzinie 14:00 w naszym raporcie specjalnym "Matura 2017" opublikujemy arkusz - matematyka poziom podstawowy oraz rozwiązania zaproponowane przez naszych ekspertów. Bądźcie z nami!

Zdjęcie Matura 2017, dziś matematyka /Jakub Kamiński /PAP

Matematyką na poziomie podstawowym maturzyści rozpoczęli drugi dzień maturalnej sesji egzaminacyjnej 2017. Arkusz CKE - jak co roku - składa się z zdań zamkniętych (zwykle jest to 25 poleceń) oraz zadań otwartych. To najczęściej z tymi drugimi abiturienci mają więcej kłopotów.

Analiza arkuszy maturalnych z matematyki na poziomie podstawowym z ubiegłego roku pokazała, że zadania otwarte sprawiły uczniom najwięcej trudności. Cztery zadania (29,31,32 i 34) poprawnie rozwiązało niewiele ponad 30 proc. uczniów. Koszmarem ubiegłorocznego arkusza okazało się zadanie nr 30. Tylko 23. proc. wszystkich zdających potrafiło je rozwiązać. Zadanie sprawdzało umiejętności i wiedzę z zakresu wyrażeń algebraicznych - używania wzorów skróconego mnożenia. Poniżej jego treść:

Zdjęcie Najtrudniejsze zadania na maturze 2016 / INTERIA.PL

30 procent i matura w kieszeni

Matematyka na poziomie podstawowym, obok języka polskiego i języka obcego nowożytnego, jest obowiązkowym egzaminem pisemnym. Aby zdać maturę uczeń powinien z każdego z tych przedmiotów uzyskać wynik - co najmniej na poziomie 30 punktów procentowych. Dodatkowo podobny wynik musi uzyskać na maturze ustnej z języka polskiego i wybranego języka obcego nowożytnego.

Sesja egzaminów pisemnych potrwa do 26 maja. Z kolei egzaminy ustne rozpoczynają się 8 maja (poniedziałek) i potrwają do 20 dnia tego miesiąca.



Wyniki matur 2017 abiturienci otrzymają już 30 czerwca.

Matura 2017. Sprawdź terminy egzaminów!