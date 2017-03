Kiedy matury 2017? Terminy egzaminów [HARMONOGRAM]

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała harmonogram matur na 2017 rok. W tym roku matury potrwają od 4 do 26 maja 2017 roku. Egzaminy ustne będą przeprowadzane od 4 do 26 maja, a pisemne od 4 do 24 maja. Sprawdź dokładną rozpiskę terminów poniżej!

Na rozpisce opublikowanej przez Centralną Komisję Egzaminacyjną można zobaczyć, jak podzielono egzaminy na poziom podstawowy oraz rozszerzony. Zgodnie z nią, pisemne egzaminy maturalne rozpoczynać się będą o godzinie 9.00 lub 14.00.



Terminy główne

Tegoroczni maturzyści najpierw zmierzą się z językiem polskim. Egzamin pisemny na poziomie podstawowym i rozszerzonym startuje 4 maja 2017 roku.



Pisemny egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym odbędzie się 5 maja 2017 roku, a na poziomie rozszerzonym 9 maja 2017 roku.

W części pisemnej obowiązkowy jest też egzamin z jednego języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎ oraz egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym)‎.

Terminy dodatkowe

Centralna Komisja Egzaminacyjna wyznaczyła również dodatkowe terminy egzaminów maturalnych dla tych absolwentów, którzy uzyskali odpowiednią zgodę.



Zarówno część ustna jak i pisemna będą przeprowadzane od 1 do 20 czerwca 2017 roku.

Wyniki matur zostaną ogłoszone już 30 czerwca 2017 roku. W tym dniu zdającym zostaną przekazane świadectwa.

Terminy poprawkowe

Do matury poprawkowej mogą przystąpić absolwenci wszystkich typów szkół, którzy nie zaliczyli egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej lub w części pisemnej.



Poprawa z części pisemnej odbędzie się 22 sierpnia 2017 roku, a z części ustnej od 23 do 25 sierpnia 2017 roku.



Wyniki matur z terminów poprawkowych zostaną ogłoszone 12 września 2017 roku.