Matura 2017: Biologia rozszerzona. U nas arkusz i odpowiedzi

Dziś o godzinie 9:00 rozpoczęła się matura z biologii – poziom rozszerzony. Egzamin potrwa w sumie 180 minut. Tuż po 14:00 w naszym raporcie specjalnym "Matura 2017" opublikujemy arkusz CKE - biologia poziom rozszerzony oraz kolejne rozwiązania zaproponowane przez naszego eksperta. Maturzyści, bądźcie z nami!

Biologię na poziomie rozszerzonym zdaje w tym roku ponad 53 tys. absolwentów liceów i techników (czyli 18,8 proc. wszystkich tegorocznych maturzystów). Wśród najczęściej wybieranych w tym roku przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym biologia plasuje się na czwartym miejscu, wyprzedza ją tylko: język angielski, geografia i matematyka.



Dla maturzystów oraz wszystkich zainteresowanych tuż po godzinie 14:00 na naszym portalu opublikujemy arkusz CKE biologia poziom rozszerzony oraz kolejne odpowiedzi proponowane przez naszego eksperta. Arkusz znajdziecie w raporcie specjalnym Interii "Matura 2017" w zakładce ARKUSZE (zobacz tutaj) .



Matura - proste reguły "gry"

Maturzysta - aby otrzymać świadectwo dojrzałości - musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym, a ponadto do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru - może ich wybrać maksymalnie sześć.

W grupie przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Egzaminy z przedmiotu do wyboru są zdawane na poziomie rozszerzonym.

Abiturienci muszą przystąpić także do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego. Minimalny wynik w przypadku przedmiotów obowiązkowych, konieczny by zdać maturę, wynosi 30 proc. W przypadku przedmiotu rozszerzonego.



