Matura 2017: Dziś chemia i geografia. Arkusze i odpowiedzi na Interia.pl

We wtorek rano maturzyści przystąpili do pisemnego egzaminu z chemii na poziomie rozszerzonym. Po południu odbędzie się egzamin z geografii. Nie są to egzaminy obowiązkowe, przystępują do nich tylko ci abiturienci, którzy zadeklarowali taką wolę. Tuż po godz. 14:00 i 19:00 opublikujemy w naszym raporcie specjalnym Matura 2017 arkusze CKE i zaproponowane przez naszych ekspertów odpowiedzi - chemia i geografia - poziom rozszerzony.

Zdjęcie Matura 2017 (zdj. ilustracyjne) /Fot. Grzegorz Skowronek /

Chęć zdawania egzaminu z chemii zadeklarowało 29,7 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników, czyli 10,5 proc. z nich, a z geografii - 79,2 tys., czyli 27,9 proc.

Chemię będzie też zdawać 15,1 tys. abiturientów z wcześniejszych roczników. Z kolei wśród abiturientów z wcześniejszych roczników chęć zdawania geografii zadeklarowało 2,1 tys. osób.

Geografia i chemia są w czołówce przedmiotów najchętniej wybieranych na maturze.

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym, a ponadto do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru. Abiturienci muszą przystąpić także do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego.

Aby zdać maturę, trzeba uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wyniki zostaną ogłoszone 30 czerwca.

