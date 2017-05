Matura 2017. Dziś język angielski - poziom podstawowy i rozszerzony

Maturalny maraton trwa. Dziś o godz. 9:00 maturzyści zmierzą się z pisemnym egzaminem z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Przystąpi do niego 257 tys. tegorocznych absolwentów. Egzamin z wybranego języka obcego nowożytnego jest obowiązkowy. Od wielu lat uczniowie najczęściej wybierają właśnie język angielski.

Zdjęcie 257 tys. maturzystów przystąpi dziś do egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym /Jakub Kamiński /PAP

Matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym potrwa 120 minut. Uczniowie będą musieli wykazać się m.in. rozumieniem ze słuchu, rozumieniem tekstów pisanych oraz znajomoścą środków językowych. Ostatnie zalega polega na napisaniu dłuższej wypowiedzi.

O godz. 14:00 część maturzystów przystąpi jeszcze do egzaminu z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. To egzamin z grupy tzw. przedmiotów dodatkowych. Chęć zdawania angielskiego rozszerzonego zadeklarowało w tym roku 138 tys. maturzystów.

Przypomnijmy, że abiturienci obowiązkowo muszą przystąpić do trzech pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, języka obcego i z matematyki. Oprócz tego zdają dwa egzaminy ustne: z języka polskiego oraz wybranego języka obcego.

Maturzyści muszą też napisać co najmniej jeden egzamin na poziomie rozszerzonym z grupy tzw. przedmiotów do wyboru. Nie określa się na nim progu zdawalaności, tzn. egzaminu takiego nie można nie zdać. Jak co roku maturzyści najchętniej wybrali: język angielski, matematykę, geografię, biologię, język polski czy WOS.

Maturalny maraton potrwa do 24 maja. Egzaminy ustne zakończą się 26 maja.

Aby zdać maturę, uczeń musi uzyskać co najmniej 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wyniki matur abiturienci poznają 30 czerwca.





Matura 2017 1 27 Matura z języka polskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi Autor zdjęcia: Fot. Marian Zubrzycki Źródło: FORUM 27

