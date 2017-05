Matura 2017. Dziś matematyka - poziom rozszerzony

Matematykę na poziomie rozszerzonym będą zdawać dziś przed południem maturzyści. Nie jest to egzamin obowiązkowy. Chęć jego zdawania zadeklarowało 72,4 tysiące osób. Po południu w naszym raporcie maturalnym znajdziecie arkusz i rozwiązania poziomu rozszerzonego. Dziś także egzamin z łaciny, który będzie zdawać 99 osób.

Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym zdawać będzie także we wtorek ponad 6,2 tys. abiturientów z wcześniejszych roczników. Z kolei wśród abiturientów z wcześniejszych roczników chęć zdawania egzaminu z łaciny zadeklarowały 33 osoby.



Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym rozpocznie się o godz. 9. i potrwa 180 minut. Egzamin z języka łacińskiego i kultury antycznej rozpocznie się o godzinie 14., na poziomie podstawowym potrwa 120 minut, a na poziomie rozszerzonym - 180 minut (wybór poziomu na egzaminie z łaciny mają tylko absolwenci z dawniejszych roczników; od 2015 r. maturzyści z liceów mogą zdawać łacinę tylko na poziomie rozszerzonym).



Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym. Maturzysta musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru; maksymalnie do sześciu.



W grupie przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także - na poziomie rozszerzonym - matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.



Abiturienci muszą przystąpić także do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego.



Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), służy tylko przy rekrutacji na studia.



Abiturienci, którzy nie mogą przystąpić do egzaminów w sesji majowej, a uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, mogą przystąpić do nich w sesji dodatkowej w czerwcu.



Wyniki matur zostaną ogłoszone 30 czerwca.



Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Ten, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może je poprawiać dopiero za rok.





