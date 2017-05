Matura 2017: Historia. U nas arkusze i odpowiedzi

Dziś o godzinie 9:00 na maturze 2017 rozpoczął się egzamin z historii – poziom rozszerzony. Potrwa w sumie 180 minut. O godzinie 14:00 na portalu Interia opublikujemy arkusz CKE – historia poziom rozszerzony oraz odpowiedzi zaproponowane przez naszego eksperta. Bądźcie z nami!

Zdjęcie Dziś matura z historii; zdj. ilustracyjne /Marcin Jurkiewicz /East News

Historia jest przedmiotem wyboru - maturzyście deklarowali chęć jej zdawania. W tym roku zmierzy się z nią ponad 20 tys. tegorocznych absolwentów liceów i techników (co stanowi 7,1 proc. wszystkich tegorocznych abiturientów).

Maturzysta musi w sumie przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym, a ponadto do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru - maksymalnie do sześciu.

Historia - poziom rozszerzony - już po godzinie 14:00 opublikujemy arkusz CKE oraz odpowiedzi, jakie dla maturzystów zaproponuje nasz ekspert. Znajdziecie je w naszym raporcie specjalnym "Matura 2017" w zakładce ARKUSZE.

W grupie przedmiotów do wyboru poza historią są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Egzaminy z przedmiotu do wyboru są zdawane na poziomie rozszerzonym.

Wyniki matur zostaną ogłoszone 30 czerwca.

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Ten, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może je poprawiać dopiero za rok.