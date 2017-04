Matura 2017, język polski (podstawowy). Powtórka – na co zwrócić uwagę?

Językiem polskim na poziomie podstawowym rozpocznie się 4 maja matura 2017. Robiąc ostatnie powtórki przed egzaminem warto zwrócić uwagę na zadania, które w ubiegłym roku sprawiły uczniom najwięcej problemów. Wszystkie zadania opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna, a my wybraliśmy dwa najtrudniejsze.

Zdjęcie Matura 2017 z języka polskiego tuż, tuż /Fot. Grzegorz Skowronek /

Już 4 maja o godzinie 9:00 rozpocznie się matura 2017 z języka polskiego - poziom podstawowy. Arkusz egzaminacyjny będzie się składał z dwóch zestawów zadań sprawdzających umiejętność wykonywania na tekście nieliterackim operacji dowodzących jego rozumienia na różnych poziomach oraz z zadania polegającego na napisaniu wypracowania.

Reklama

W ubiegłym roku na maturze podstawowej z języka polskiego w pierwszej części uczniowie wykonywali polecenia do fragmentu tekstu "O Lalce" (opracowanego na podstawie tekstu Stanisława Falkowskiego i Pawła Stępnia "Ciężkie norwidy czyli subiektywny przewodnik po literaturze polskiej") oraz do fragmentów tekstów dotyczących języka Internetu - "Pisany język mówiony" i "Język w Internecie - nowa forma oralności".

Wypracowanie należało napisać na jeden z dwóch tematów:

Temat 1. - "Czy warto kochać, jeśli miłość może być źródłem cierpienia? Rozważ problem i uzasadnij swoje stanowisko, odwołując się do fragmentu "Dziadów" cz. IV Adama Mickiewicza i do innych tekstów kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów". Ten temat wymagał napisania rozprawki problemowej.

Temat 2. − dotyczył napisania interpretacji wiersza Zbigniewa Herberta "Dałem słowo". Maturzyści musieli postawić tezę interpretacyjną i ją uzasadnić.

Sprawdziliśmy, które zadania okazały się najtrudniejsze dla maturzystów. Jak wynika z analizy przygotowanej przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, najwięcej problemów abiturienci mieli z zadaniami 1.7 oraz 2.2.

Zadanie nr 1.7 - poprawnie wykonało jedynie 33 proc. uczniów. Wymagało ono umiejętności wyróżnienia argumentów, kluczowych twierdzeń i pojęć w tekście argumentacyjnym i dokonania ich logicznego streszczenia. Z kolei zadanie 2.2 poprawnie wykonało tylko 26 proc. maturzystów. Zadanie to sprawdzało na maturze z języka polskiego (poziom podstawowy) umiejętność rozpoznania i zastosowania środków językowych i określenia ich funkcji w tekście.

Matura 2017 z języka polskiego na poziomie podstawowym podobnie jak w ubiegłych latach potrwa 170 minut. Już po godzinie 14:00 na portalu Interia opublikujemy arkusz CKE język polski - poziom podstawowy oraz odpowiedzi zaproponowane przez naszego eksperta.



Lektury szkolne. Sprawdź swoją wiedzę i rozwiąż nasz test! (kliknij tutaj)

Matura 2017. Sprawdź terminy egzaminów!



Zapraszamy również do śledzenia nas na Facebooku: Interia Matura, gdzie publikujemy wskazówki i materiały, które pomogą wam w przygotowaniach do tegorocznej matury.