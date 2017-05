Matura 2017. "Niech będzie fajnie"

4 maja ruszają matury 2017. Sesja egzaminacyjna potrwa do 26 maja. Potem już tylko wyniki i dla większości tegorocznych abiturientów matura pozostanie wspomnieniem. Językoznawca prof. Walery Pisarek życzy, aby było to miłe wspomnienie, a aktor Dariusz Gnatowski zdradza, jak wygadała jego matura.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dariusz Gnatowski wspomina maturę z polskiego INTERIA.PL

- Chodziłem do klasy humanistycznej, dlatego na maturze zdawałem język polski obowiązkowy i dodatkowy - ustnie. Z pisemnego miałem czwórkę a z ustnego piątkę. Poza tym jestem niedoszłym studentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Oprócz tego, że zdawałem do szkoły teatralnej w 1981 roku, to równolegle zdawałem na UJ na polonistykę i teatrologię, i egzamin wstępny zdałem - wspomina aktor Dariusz Gnatowski.



Reklama

Matury 2017 ruszają 4 maja. W przeciwieństwie do lat 80. wyniki uczniów nie są mierzone ocenami, ale punktami procentowymi. Każdy maturzysta, by otrzymać świadectwo dojrzałości musi obowiązkowo zdać trzy egzaminy pisemne: język polski (poziom podstawowy), matematykę i język obcy nowożytny (poziom podstawowy) oraz dwa egzaminy ustne z: języka obcego i polskiego.



A jak matura wyglądała prawie 70 lat temu? Walery Pisarek swój egzamin dojrzałości zdawał tuż po wojnie - w roku 1948. Jak to wspomina?

- Aby tuż po wojnie zdawać egzamin dojrzałości konieczne było uczestniczenie w tajnych kompletach podczas II wojny światowej - tłumaczy profesor. To właśnie dzięki tajnie zdobywanej edukacji mógł już w 1948 roku przystąpić do matury.

- Moja klasa maturalna liczyła 6 osób, dlatego nie było możliwości, żeby ktoś nie był pytany, więc nie można się było nie przygotować. Nie było mowy o wagarach, bo nieobecność była bardzo zauważalna. W tak małym zespoliku wszyscy przykładali się do nauki, a potem korzystali z tego - tłumaczy. Korzyścią stawały się, oczywiście, dobre wyniki.

Profesor przyznaje, że bardzo miło wspomina tamten czas.



- Wszyscy się bardzo lubiliśmy. I można tu chyba użyć wyrazu należącego do "inaczej poprawnej polszczyzny", że "było fajnie". Tak też i dzisiaj, niektórzy mogą po maturze mówić, że było fajnie i niech będzie fajnie - życzy maturzystom prof. Walery Pisarek.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Matura tuż po wojnie. Prof. Walery Pisarek wspomina INTERIA.PL

Już pierwszego dnia matur 2017 na portalu Interia po godzinie 14:00 znajdziecie pierwszy arkusz z języka polskiego (poziom podstawowy) z proponowanymi - przez współpracujących z nami ekspertów - rozwiązaniami. W kolejnych dniach będziemy publikować arkusze z matematyki, angielskiego i pozostałych przedmiotów dodatkowych.