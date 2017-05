Matura 2017. Wyciekły arkusze? Uwaga na przecieki!

„Przecieki”, „wykradziono arkusze maturalne”, „wyciekły arkusze CKE” – co roku podobnymi hasłami oszuści próbują naciągać maturzystów. W internecie pojawiają się ogłoszenia, w których abiturientom oferuje się poznanie zadań z matury jeszcze przed rozpoczęciem egzaminów. Wystarczy, że uczeń... zapłaci. Maturzysto, nie daj się oszukać! Czy jest możliwe, by arkusze maturalne wyciekły do sieci? Wyjaśniamy poniżej!

Zdjęcie Matury 2017 rozpoczynają się już w czwartek /INTERIA.PL

Arkusze maturalne, które trafiają do szkół, są bardzo starannie zabezpieczone. Zamyka się je w odpowiednio chronionych pomieszczeniach, plombuje się szafy lub sejfy. Wszystko po to, by nikt nie miał dostępu do arkuszy przed maturą.

CKE od wielu lat podkreśla, że nie ma możliwości, by maturalne zadania wyciekły do internetu. Na każdym etapie przygotowania - zarówno w drukarni, jak i podczas dostarczania ich do szkół - zadania są zabezpieczone.

Skoro nie możliwości, by arkusze maturalne wyciekły, to za co na różnego rodzaju stronach internetowych płacą uczniowie? Co zawierają "przecieki" publikowane przez oszustów w sieci?

Zdjęcie Co roku podobnymi hasłami oszuści próbują naciągać maturzystów / Dawid Łukasik / East News

"Wyciekły arkusze maturalne", czyli jak oszukać maturzystę

Jeśli maturzysta natrafi na stronę, w której pojawią się "przecieki", bardzo często są to po prostu podróbki arkuszy. Oszuści przerabiają testy z poprzednich lat w programach graficznych i próbują wmówić maturzystom, że to prace z tegorocznych egzaminów.

Naciągają uczniów, by zapłacili określoną sumę (np. poprzez wysłanie smsa czy dokonanie przelewu), a dopiero po wpłaceniu pieniędzy, uczeń może otrzymać dostęp do arkusza. Najczęściej jest to arkusz z poprzednich lat albo kompilacja zadań z różnych arkuszy. Maturzysto, nie pozwól, by ktoś w ten sposób wyłudził od ciebie pieniądze!

Gdyby zadania rzeczywiście wyciekły, egzamin maturalny zostałby unieważniony. Abiturienci musieliby go powtarzać i odpowiadać na zupełnie nowe zestawy pytań.

Matura 2017. Ponad 400 przygotowanych arkuszy

Na egzamin maturalny 2017 Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi (OKE) przygotowała aż 424 różnego rodzaju arkusze oraz 70 różnego rodzaju płyt (posłużą one m.in. do egzaminów z języków obcych, informatyki, historii muzyki i wiedzy o tańcu). Na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, regionalnych i etnicznych przygotowano aż 1187 poleceń!

Maturalny maraton rozpoczyna się już w czwartek

Przypominamy, że matury 2017 rozpoczynają się już w czwartek (4 maja). O godzinie 9:00 uczniowie przystąpią do pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Z kolei o godz. 14:00 napiszą maturę z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. W kolejnych dniach zmierzą się m.in. z egzaminami z matematyki, czy języków obcych. Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 24 maja.

