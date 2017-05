Matura 2017 z języka litewskiego

19 uczniów jedynego w Polsce liceum z litewskim językiem nauczania w Puńsku (woj. podlaskie) pisało w środę maturę z litewskiego. To dla nich egzamin obowiązkowy.

Zdjęcie Matura 2017 (zdj. ilustracyjne) /PAWEL RELIKOWSKI / POLSKA PRESS /East News

19 maturzystów zdawało podstawową maturę z języka litewskiego, 17 zdecydowało się zdawać także rozszerzoną - poinformowała PAP Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży.

Gmina Puńsk w powiecie sejneńskim jest bardzo często nazywana najbardziej litewską gminą w Polsce. Większość jej mieszkańców deklaruje taką narodowość.

Liceum w Puńsku nosi imię 11 Marca. To data ważna w historii Litwy nawiązująca do 11 marca 1990 r. - święta odzyskania niepodległości przez Litwę po latach przynależności do ZSRR. Puńskie liceum jest szkołą z ponad 50-letnią historią.

W ocenie dyrektorki tej placówki Ireny Marcinkiewicz, tegoroczne tematy maturalne nie były zaskoczeniem dla maturzystów. "Wychodzili z egzaminu spokojni i zadowoleni" - dodała w rozmowie z PAP.

Na maturze zawsze do wyboru są dwa tematy: rozprawka i interpretacja tekstu. W tym roku w rozprawce - jak powiedziała Marcinkiewicz - było trzeba odpowiedzieć na pytanie: "Czy warto się poświęcić dla drugiego człowieka?" w oparciu o książkę Dalii Grinkeviciute "Litwini przy Morzu Łaptiewów". Dyrektorka powiedziała, że to książka wspomnieniowa o wywózce na Sybir.

Natomiast drugi temat - interpretacja utworu poetyckiego - dotyczyła wiersza Vincasa Kudirki (1858-1899), autora słów i muzyki do litewskiego hymnu narodowego. Zadaniem młodzieży było zinterpretowanie wiersza "Labora". Jak powiedziała Marcinkiewicz, to powszechnie znany wiersz, a opowiada o tym, że trzeba pracować i mieć ideały, kiedy jest się młodym.

Dyrektor pytana o mniejszą niż w latach poprzednich liczbę maturzystów (w latach ubiegłych maturę z języka litewskiego zdawało co roku ponad 30 uczniów), mówiła, że powodem jest niż demograficzny. Choć - jak zauważyła - procent uczniów przychodzących do puńskiego liceum z gimnazjów z litewskim językiem nauczania, jest co roku porównywalny.

W liceum w Puńsku wszystkie przedmioty z wyjątkiem języka polskiego, historii i geografii są wykładane po litewsku. Litewskiego - jako dodatkowego - można się też uczyć w liceum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach. Jednak w tej szkole nikt w tym roku nie zdawał egzaminu dojrzałości z języka litewskiego.

W tym roku szkolnym - jak podaje Kuratorium Oświaty w Białymstoku - na wszystkich etapach nauczania języka litewskiego uczy się w Podlaskiem 600 uczniów i przedszkolaków. Najwięcej w podstawówkach: 276 uczniów; natomiast w liceach: 82 uczniów.

