Matura z języka białoruskiego. Zmagania 150 uczniów

Około 150 uczniów w Podlaskiem pisało w środę maturę z języka białoruskiego. To tradycja w szkołach z białoruskim językiem nauczania w Bielsku Podlaskim i Hajnówce, gdzie głównie uczą się nastolatki tej mniejszości narodowej.

Zdjęcie Matura 2017 /FOT. TOMASZ KLYTA/DZIENNIK ZACHODNI/POLSKAPRESS /East News

Matura z języka mniejszości jest obowiązkowa dla uczniów tych szkół.

Język białoruski miało zdawać w środę łącznie 168 osób w Bielsku Podlaskim i Hajnówce, jednak 15 było zwolnionych z tego egzaminu jako laureaci i finaliści olimpiady językowej. W Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce maturę pisało 58 uczniów, w II Liceum z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim egzamin pisało 95 maturzystów.

W Bielsku niektórzy uczniowie skończyli pisać maturę znacznie przed czasem. Na napisanie egzaminu na poziomie podstawowym mieli 170 minut, pierwsi abiturienci wychodzili z egzaminu przed upływem dwóch godzin.

Uczniowie mieli m.in. do wyboru napisanie rozprawki na podstawie fragmentu "Matki" Janki Bryla i innych tekstów kultury o tym, czy współczesnemu człowiekowi potrzebne są przykłady bohaterstwa albo analizę i interpretację wiersza Maksima Tanka "Ryciny Franciszka Skaryny" - poinformowała PAP nauczycielka białoruskiego w bielskim liceum Anna Brzozowska. Dodała, że w tym roku obchodzono 500-lecie wschodniosłowiańskiego drukarstwa, a Skaryna był pierwszym człowiekiem, który zaczął drukować teksty w języku białoruskim. Uczniowie oceniali, że egzamin "był do napisania".

Uczennice II licem w Bielsku Ewa i Dominika powiedziały PAP, że matura "była w miarę prosta, tematy raczej się podobały". Ewa powiedziała, że matura jest ważna, a sama chce kontynuować kulturę dziadków, rodziców, będzie ją przekazywać w przyszłości swoim dzieciom. Dominika dodała, że uczniowie szkoły z językiem białoruskim "są świadomi tego, że w tym języku mówili dziadkowie, pradziadkowie" i chcą, by kontynuowały to kolejne pokolenia.

Dyrektor bielskiego liceum Andrzej Stepaniuk powiedział PAP, że tegoroczni abiturienci liceum z językiem białoruskim to chyba ostatni rocznik, w którym jest ich więcej niż sto. W pozostałych klasach jest już poniżej stu uczniów, co wynika z niżu demograficznego. "Ja się cieszę, że moja młodzież przystępuje do matury z języka białoruskiego. Jak jest ich stu, to jest coś" - powiedział Stepaniuk.

Dodał, że chodzi jednak nie tylko o to, by mieć maturę z tego języka. "Chodzi też o to, żeby po pierwsze w ich młodych głowach pozostało odrobinę samej znajomości języka białoruskiego i kultury białoruskiej, bo tego też staramy się uczyć. Chciałbym też, żeby poznali historię Białorusinów Podlasia, bo co najmniej od kilku lat staramy się na tym skupić swoją uwagę" - dodał Stepaniuk.

Szkoła ma też nadzieję, że w maturzystach zostanie także coś - jak to określił - "z wychowania w dwóch kulturach". "Oni już w tej chwili znajdą się w pełni polskim środowisku, ale niech w ich głowach i sercach pozostanie, że są wychowani w tradycji dwóch kultur" - dodał dyrektor. Zaznaczył, że w szkole są też uczniowie o polskich korzeniach, którzy nie wywodzą się z mniejszości białoruskiej, a chcą się uczyć tego języka i go poznają. "Ta dwukulturowość tej szkoły zawsze będzie mnie interesowała" - mówił Stepaniuk.

W Polsce tylko na studiach w Warszawie można się uczyć na filologii białoruskiej. Absolwenci szkół z białoruskim językiem nauczania wybierają raczej inne studia niż językowe, kierują się praktycznym i realistycznym podejściem do swojej przyszłości, mało jest chętnych do nauki w liceum na profilu humanistycznym - podkreślił Stepaniuk. "Taka jest smutna rzeczywistość" - dodał. W bielskim liceum łącznie z trzecimi klasami było w tym roku szkolnym ok. 260 uczniów.

Kuratorium oświaty w Białymstoku poinformowało PAP, że w tym roku szkolnym na wszystkich poziomach nauczania, białoruskiego uczy się w regionie 2 tys. 682 osób w 48 szkołach i trzech przedszkolach. Rok wcześniej było to ponad 2,9 tys. osób.



