Maturzyści odwołali się do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

Maturzyści, którzy nie zgadzali się z wynikiem egzaminu maturalnego, po raz pierwszy w tym roku mogli odwołać się do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. - Do tej pory zdający zakwestionowali ocenę 2,5 tys. zadań - mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik.

Czasami maturzysta kwestionował ocenę jednego, a czasami kilku zadań. Rekordzista zakwestionował 13.

Kolegium rozstrzyga co do oceny każdego zadania. Arbitrzy przychylili się do argumentacji maturzystów w stu przypadkach - we wszystkich wynik maturzysty został podwyższony.

Najczęściej zdający kwestionowali zadania z biologii i chemii na poziomie rozszerzonym oraz matematyki na poziomie podstawowym.

Marcin Smolik zaznacza, że wiele z rozpatrywanych przez Kolegium odpowiedzi było na pograniczu poprawności.

Od tego roku odwołanie od wyniku matury jest dwustopniowe. Najpierw maturzysta występuje z wnioskiem do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wgląd do pracy. W tym roku zwróciło się o to ponad 23 tys. maturzystów. Potem, jeśli zdający uzna, że należy mu się wyższa ocena, także do OKE wnioskuje o ponowną ocenę pracy. Dopiero, jeśli stwierdzi, że rozstrzygnięcie OKE nadal go nie zadowala, może wystąpić do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego.