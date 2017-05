Politycy wspominają maturę. "Wielkie przeżycie, przejście w dorosłość i stres"

W Polsce rozpoczął się dziś maturalny maraton. Do egzaminu dojrzałości przystępuje w 2017 roku około 283 900 abiturientów. Przy tej okazji zapytaliśmy polityków, jak wspominają swoje egzaminy maturalne.

- Maturę, jak każdy egzamin dojrzałości, człowiek będzie pamiętał do końca życia - wspomina w rozmowie z Interią Marek Jakubiak z Kukiz'15.

Przyznaje się również, że podczas pisania egzaminu dojrzałości korzystał ze ściąg. Jak wspomina, przed maturą z matematyki był głównym organizatorem "obiegu ściągawkowego".



- Pamiętam, że nawet jeden z dyrektorów szkoły był porażony wynikiem osiągniętym przez naszą klasę - zdradza polityk.

Zapytany o "asy w rękawie" polityk Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński, opowiada o ściągach dość wymijająco: "Tego nie powiem (śmiech). Mimo że trochę lat od tego czasu minęło, nigdy się do tego nie przyznam" - zażartował poseł.

Kierwiński dodaje, że matura była dla niego "wielkim przeżyciem i wielkim stresem".

"To było takie przeświadczenie, że to najważniejszy egzamin, przed którym wtedy człowiek stawał" - wspomina poseł PO.

Młodzieńcze zainteresowania posłów

Czym dzisiejsi posłowie interesowali się w swoich młodzieńczych latach?



"Zawsze bardzo interesowała mnie historia, ale z wyników matury z tego przedmiotu nie byłem zadowolony. Zdałem, ale nie było tak dobrze, jakbym chciał" - mówi Jacek Sasin z PiS.

Rafał Grupiński z PO przyznaje, że "matematyka nie była jego mocną stroną". "Zajmowałem się w liceum głównie prowadzeniem kabaretu. Grałem na gitarze, pisałem wiersze, generalnie stawałem się humanistą" - opowiada poseł.

Humanistyczne zainteresowania przejawiał w młodości także rzecznik Nowoczesnej, Paweł Rabiej.

"Przed maturą nie miałem większych emocji, bo byłem laureatem olimpiady polonistycznej" - przyznaje w rozmowie z Interią. Rabiej doskonale radził sobie również z przedmiotami ścisłymi. "Bardzo pasjonowałem się wtedy biologią, ptakami, ornitologią" - wspomina.

"Cała ta gra w dorosłość była poważnie traktowana"

Rafał Grupiński z PO wspomina, że do matury w jego czasach podchodziło się z dużą powagą.



"To był czas, kiedy w szkołach w PRL-u wprowadzono mundurki. (...) Cała ta gra w dorosłość była dosyć poważnie traktowana" - mówi Grupiński.

Z kolei Paweł Rabiej z Nowoczesnej wspomina maturę, jako po prostu "fajny czas".



"Wspominam ten czas jako bardzo miły, jako przejście w dorosłość. Bardzo mocno się wspieraliśmy w liceum z grupą przyjaciół i pomagaliśmy sobie, przygotowując się do matury. To taki czas, który pamięta się do dzisiaj" - podkreśla rzecznik Nowoczesnej.

Pytany o przedmaturalny stres odpowiada, że nie odczuwał wówczas żadnego stresu, a same egzaminy to dla nie go "wspomnienie czegoś, co było fajne".



A po maturze...

"Po maturze pamiętam kasztany na radomskich plantach i piwo. (...) Było dużo fajnych rozmów na temat tego, jak planujemy swoją przyszłość" - wspomina Paweł Rabiej z Nowoczesnej.

Jak dodaje, w tamtych czasach nawet nie podejrzewał, że zwiąże się zawodowo z polityką.

"Trzymam kciuki za dzisiejszych maturzystów. Nie bójcie się, to nie jest nic strasznego. To trzeba po prostu przejść, trzeba to zdać" - apeluje do tegorocznych abiturientów Marcin Kierwiński z PO. Zaznacza, że "to dopiero pierwszy poważny egzamin w życiu", a następne będą "równie poważne".

Poseł PiS Jacek Sasin podkreśla, by maturzyści "nie odpuszczali nawet tych przedmiotów, z których czują się mocni".





