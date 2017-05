Premier Beata Szydło składa życzenia maturzystom

O godz. 9.00 rozpoczęły się matury 2017. Z tej okazji specjalne życzenia abiturientom złożyła premier Beata Szydło. "Dacie sobie doskonale radę, ponieważ ciężko pracowaliście i jesteście z pewnością doskonale przygotowani, (...) nie denerwujcie się" - zaapelowała premier. "Życzę wam, żebyście zdali jak najlepiej (...), dostali się na wymarzone kierunki studiów, żebyście realizowali swoje marzenia i ambicje" - powiedziała szefowa rządu tegorocznym maturzystom.

Premier Szydło złożyła maturzystom życzenia przed Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu, w którym wiele lat temu - jak sama przyznała - również doświadczała maturalnych stresów.



"Przed wami pierwszy tak ważny egzamin w życiu, egzamin dojrzałości. Matura to jest ten moment, kiedy trzeba przede wszystkim dokonywać wyboru tego, co chce się robić w przyszłości. To egzamin, który decyduje o tym, jaka będzie nasza droga w przyszłym życiu zawodowym" - powiedziała maturzystom premier Szydło.



"Ale pamiętajcie o jednym: matura to jest ten moment, kiedy człowiek musi podsumować to, co już za nim, to, co zrobił, czego się dowiedział" - podkreśliła szefowa rządu.



"Kiedyś w przyszłości tak, jak ja w tej chwili, będziecie te chwile wspominali bardzo ciepło i będziecie przede wszystkim pamiętali o tym, co wydarzyło się najlepszego" - powiedziała Beata Szydło.

"Trzymam kciuki, dacie radę!" - dodała.





