​Dzisiaj, od części pisemnej, rozpoczyna się poprawkowa sesja maturalna. Część ustna potrwa od środy do piątku. Według Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, chęć poprawiania egzaminu zgłosiło prawie 62 tys. abiturientów, najwięcej z matematyki.

Zdjęcie Rozpoczyna się matura poprawkowa, zdj. ilustracyjne /FOT. DAWID LUKASIK/POLSKA PRESS /East News

Wśród zdających są absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którzy w maju lub czerwcu przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej oraz przynajmniej jednego przedmiotu dodatkowego i nie zaliczyli tylko jednego z nich.

Najwięcej zdających - 50,5 tys. - zadeklarowało chęć przystąpienia do pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki. Nikt nie zdaje ustnej matematyki.

Do poprawkowego egzaminu pisemnego z języka polskiego ma przystąpić niemal dwa tys. abiturientów. Do poprawkowych egzaminów ustnych przystąpi ok. tysiąc zdających.

Wśród egzaminów pisemnych z języków obcych najwięcej poprawek - 5,5 tys. - abiturienci zdawać będą z języka angielskiego.

Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone 12 września.