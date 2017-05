Rozpoczynają się matury 2017. Dziś język polski podstawowy i rozszerzony

Rozpoczyna się maturalny maraton 2017. Około 284 tys. tegorocznych absolwentów przystąpi o godzinie 9.00 do obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Po południu uczniowie zmierzą się z egzaminem z polskiego na poziomie rozszerzonym. Już dziś po godz. 14.00 na portalu Interia opublikujemy arkusze CKE i proponowane przez naszych ekspertów odpowiedzi z języka polskiego.

Zdjęcie Dziś rozpoczynają się matury 2017 /Grzegorz Skowronek /

Chęć przystąpienia do matury - tak jak w latach ubiegłych - zadeklarowali też abiturienci z wcześniejszych roczników. Większość z nich to osoby, które chcą poprawić swój wynik. Jest ich około 7 tys. Dlatego łącznie wszystkich przystępujących dziś do egzaminu z polskiego na poziomie podstawowym będzie ponad 290 tys.

Reklama

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym. Maturzysta musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru, zdaje się je na jednym - rozszerzonym poziomie oraz do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego.

Każdy z absolwentów może przystąpić maksymalnie pięciu egzaminów z przedmiotów dodatkowych. W czołówce od lat są te same przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia, matematyka, biologia i język polski.



Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 24 maja, a ustna zakończy się 26 maja.

Aby uzyskać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego, służy tylko przy rekrutacji na studia. Wyniki matur ogłoszone zostaną 30 czerwca.

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok.

Już dziś na portalu Interia po godzinie 14:00 znajdziecie pierwszy arkusz z języka polskiego (poziom podstawowy) z proponowanymi - przez współpracujących z nami ekspertów - rozwiązaniami. W kolejnych dniach będziemy publikować arkusze z matematyki, angielskiego i pozostałych przedmiotów dodatkowych.









Matura 2017. Sprawdź terminy egzaminów!



Bądź na bieżąco z Interią!

Zapraszamy również do śledzenia nas na Facebooku: Interia Matura, gdzie publikujemy wskazówki i materiały, które pomogą wam w przygotowaniach do tegorocznej matury.