Zakończyła się matura poprawkowa

Zakończyła się już matura poprawkowa, do której przystąpiło około 62 tys. absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Część pisemną zdawało 58 tys. abiturientów. Maturę ustną poprawiało ponad 2,8 tys. osób.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /Mateusz Ochocki/KFP /Reporter

Najwięcej maturzystów, bo aż 50 tysięcy, poprawiało egzamin pisemny z matematyki. Drugim najczęściej poprawianym przedmiotem był język angielski; zdawało go ponad 5,5 tys. osób. Do egzaminu z języka polskiego zasiadło ponad 1,9 tys. abiturientów, niemieckiego - 262, rosyjskiego - 88, francuskiego - 7, a włoskiego tylko jedna osoba.

Do ustnych egzaminów poprawkowych podeszło ponad 2,8 tys. maturzystów. Najwięcej abiturientów przystąpiło do poprawki z języka angielskiego - około 1,5 tys. Następny był język polski - ok. 1 tys. osób. Niemiecki poprawiało blisko 180 zdających, rosyjski - 17, francuski - 2 , a hiszpański i włoski po jednej osobie. W tym roku nikt nie zdawał ponownie ustnej matematyki.



Jak zapowiedział dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Marcin Smolik, wyniki zostaną podane 12 września.



"Tego dnia poinformujemy o wynikach z całego egzaminu maturalnego w tym roku, czyli połączonych sesji: majowej, czerwcowej i sierpniowej"- mówił.



Aby zdać egzamin dojrzałości, należy uzyskać co najmniej 30 proc. punktów z poprawianego przedmiotu.