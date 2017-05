Zakończyły się matury 2017

​Dziś ostatni dzień matur ustnych 2017, w środę zakończyły się egzaminy pisemne. Do tegorocznych egzaminów podeszło ponad 284 tysiące absolwentów liceów ogólnokształcących i techników.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej doktor Marcin Smolik poinformował, że majowa - największa - sesja matur przebiegała spokojnie.

"Nic spektakularnego się nie wydarzyło i okręgowe komisje egzaminacyjne, i dyrektorzy szkół, i maturzyści stanęli na wysokości zadania" - mówi dyrektor.

Maturzyści obowiązkowo musieli podejść do egzaminów pisemnych z trzech przedmiotów - języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki. Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać co najmniej 30 procent punktów z przedmiotów obowiązkowych. Absolwenci musieli też wybrać przedmiot dodatkowy do zdawania na poziomie rozszerzonym, jednak wynik z tego egzaminu nie decyduje o zdaniu matury. W części ustnej obowiązkowo do zdania były egzamin z języka polskiego i języka obcego.



Marcin Smolik zapewnia, że w przyszłym roku żadnych zmian w egzaminach maturalnych nie będzie, pierwsza planowana jest dopiero w roku 2023. "To jest zmiana wynikająca ze zmiany struktury systemu szkolnego, będzie to matura już dla absolwentów czteroletniego liceum i po ośmioletniej szkole podstawowej, a zadania będą oparte na nowej podstawie programowej" - mówi dyrektor. Zaznacza, że informatory do tej matury pojawią się w okolicach 2020 roku.



Dodatkowa sesja egzaminów maturalnych odbędzie się w czerwcu, poprawkowa w sierpniu.



Wyniki majowej sesji będą ogłoszone 30 czerwca.