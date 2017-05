Matura 2017: Biologia - poziom rozszerzony. Arkusz i odpowiedzi

Maturzyści przystąpili dziś o godz. 9:00 do pisemnego egzaminu z biologii na poziomie rozszerzonym. Nie był to egzamin obowiązkowy, ale chęć zdawania go na maturze zadeklarowało aż 53,2 tys. tegorocznych absolwentów, czyli prawie 19 proc. z nich. Już niebawem opublikujemy arkusz CKE - biologia (poziom rozszerzony) i odpowiedzi zaproponowane przez naszego eksperta.

Zdjęcie Matura 2017 (zdj. ilustracyjne) /FILIP KOWALKOWSKI/POLSKA PRESS/ Oprac. graf. INTERIA.PL /East News

Egzamin z biologii na poziomie rozszerzonym rozpoczął się o godz. 9:00 i trwał trzy godziny.

Matura z tego przedmiotu nie jest obowiązkowa, jednak od wielu lat znajduje się w czołówce przedmiotów najchętniej wybieranych przez absolwentów. Na egzaminie z tzw. przedmiotów do wyboru nie określa się poziomu zdawalności, ale wyniki są istotne przy rekrutacji na studia.

Oprócz tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników, do dzisiejszego egzaminu z biologii przystąpiło też 17,2 tys. abiturientów z wcześniejszych roczników.



Poniżej, po godz. 14:00, opublikujemy arkusz CKE - biologia (poziom rozszerzony) wraz z proponowanymi odpowiedziami. Maturzyści, bądźcie z nami!



