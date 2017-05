Matura 2017: Chemia - poziom rozszerzony. Arkusz i odpowiedzi

Część maturzystów zmierzyła się dziś rano z pisemnym egzaminem z chemii na poziomie rozszerzonym. Napisało go łącznie 29,7 tys. tegorocznych abiturientów. O godz. 14.00 rozpocznie się rozszerzony egzamin z geografii. Już niebawem w naszym raporcie specjalnym Matura 2017 opublikujemy arkusz CKE i odpowiedzi - chemia - poziom rozszerzony.

Z egzaminem maturalnym z chemii, oprócz 29,7 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników, zmierzyło się również 15,1 tys. abiturientów z wcześniejszych roczników.

Chemia od lat znajduje się w czołówce najchętniej wybieranych przez uczniów tzw. przedmiotów do wyboru. Oprócz przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym (język polski, matematyka, język angielski) każdy maturzysta musi wybrać co najmniej jeden dodatkowy przedmiot na rozszerzeniu.

Na egzaminach z przedmiotów dodatkowych nie określa się progu zdawalności, tzn. maturzysta nie może go nie zdać. Wyniki liczą się jednak przy rekrutacji na studia.



Arkusz maturalny z chemii zawiera co roku około 45 zadań. To zarówno zadania zamknięte (np. wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz itp.), jak i zadania otwarte. W zadaniach otwartych maturzysta musi na przykład podać określony wzór chemiczny, zapisać równanie reakcji chemicznej, wykonać obliczenia. W poleceniach wykorzystywane są różne materiały źródłowe, m.in. wykresy, rysunki, tabele, schematy.



