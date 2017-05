Matura 2017: Fizyka poziom rozszerzony. Arkusz i odpowiedzi

Fizyka poziom rozszerzony to ten egzamin zdawali dziś przed południem maturzyści. Przystąpiło do niego ponad 18 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników (6,4 proc. zdających). Już po godzinie 19:00 opublikujemy arkusz CKE – fizyka poziom rozszerzony oraz kolejne odpowiedzi zaproponowane przez naszego eksperta.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Polska Press /East News

Matura 2017 z fizyki rozpoczęła się o godzinie 9:00. Egzamin trwał 180 minut. Arkusz egzaminacyjny z fizyki zawierał 11 zadań zamkniętych i 20 zadań otwartych krótkiej odpowiedzi. W sumie - za rozwiązanie wszystkich zadań - maturzyści mogli uzyskać 60 punktów. Zdający mogli korzystać z "Wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki" oraz linijki i kalkulatora prostego.

Reklama

Aby uzyskać świadectwo dojrzałości, maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym, a ponadto do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru - maksymalnie do sześciu (uczniowie deklarują chęć ich zdawania).

Poniżej tuż po godzinie 14:00 opublikujemy arkusz CKE - fizyka poziom rozszerzony oraz odpowiedzi zaproponowane przez naszego eksperta.



Arkusz CKE - fizyka poziom rozszerzony (wkrótce do pobrania pod tym linkiem)

Zobacz dotychczasowe arkusze i odpowiedzi z matury 2017:



ARKUSZ CKE I ODPOWIEDZI z wiedzy o społeczeństwie - poziom rozszerzony (TUTAJ)



ARKUSZ CKE I ODPOWIEDZI z jęz. angielskiego - poziom rozszerzony (TUTAJ)



ARKUSZ CKE I ODPOWIEDZI z geografii - poziom podstawowy (TUTAJ)

ARKUSZ CKE I ODPOWIEDZI z matematyki - poziom podstawowy (TUTAJ)

ARKUSZ CKE I ODPOWIEDZI z jęz. polskiego - poziom podstawowy (TUTAJ)



Wszystkie arkusze CKE wraz z proponowanymi rozwiązaniami znajdziesz w naszym raporcie specjalnym "Matura 2017" w zakładce ARKUSZE (kliknij tutaj)