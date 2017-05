Matura 2017: Historia poziom rozszerzony. Arkusz i odpowiedzi

Historia na poziomie rozszerzonym, to z tym przedmiotem zmagali się w poniedziałek 15 maja tegoroczni maturzyści. Egzamin zdawało ponad 20 tys. osób. Tuż po godzinie 14:00 poniżej opublikujemy arkusz CKE – historia poziom rozszerzony oraz odpowiedzi zaproponowane przez naszego eksperta.

Matura 2017 z historii - jak co roku - trwała 180 minut. Arkusz z historii - poziom rozszerzony składał się z 27 zadań.

26 zadań otwartych i zamkniętych uwzględniało historię polityczną, historię społeczno-gospodarczą oraz historię kultury na przestrzeni wszystkich epok historycznych od starożytności poprzez średniowiecze, czasy nowożytne, wiek XIX aż do końca XX wieku. Wszystkie polecenia zawierały materiał źródłowy, na podstawie którego należało je rozwiązać, wykorzystując przy tym własną wiedzę.

Ostanie zadanie z historii poziom rozszerzony, jak co roku, polegało na napisaniu wypracowania na jeden kilku zadanych tematów (zwykle jest pięć opcji wyboru). Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań zadający mógł uzyskać w sumie 50 punktów - za wypracowanie można zdobyć 12 punktów, a za rozwiązanie zadań otwartych i zamkniętych 38 punktów.

Historia jest jednym z tzw. przedmiotów wyboru - oznacza to, że maturzyście deklarowali chęć jej zdawania. Każdy abiturient, poza przedmiotami obowiązkowymi (polski, matematyka i język obcy nowożytny) musi przystąpić do co najmniej jednego przedmiotu wyboru (maksymalnie może wybrać sześć).

Wyniki tegorocznych matur zostaną ogłoszone zdającym 30 czerwca.