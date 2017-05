Matura 2017: Historia sztuki - poziom rozszerzony. Mamy arkusz CKE

Abiturienci przystąpili w poniedziałek po południu do matury na poziomie rozszerzonym z historii sztuki. Nie był to egzamin obowiązkowy. Pisało go 2,7 tys. tegorocznych maturzystów i 299 absolwentów z poprzednich roczników. Już niebawem, po godz. 19.00, opublikujemy arkusz CKE - historia sztuki - poziom rozszerzony. Bądźcie z nami!

Egzamin z historii sztuki trwał trzy godziny. Był podzielony na trzy części. Maturzyści musieli rozwiązać łącznie 20 zadań.

Część pierwsza polegała na rozwiązaniu zadań zamkniętych i otwartych, które sprawdzały m.in. znajomość epok, stylów, chronologii, twórców dzieł, środowisk artystycznych, ikonografii i terminologii. W zadaniach wykorzystane zostały różnorodne materiały źródłowe, np. zdjęcia dzieł malarstwa, rzeźb i architektury.



Część druga polegała na wykonaniu opisów i analiz dzieł oraz ich elementów. W trzeciej zaś części maturzyści musieli napisać wypracowanie na jeden z dwóch podanych tematów.

Historia sztuki jest jednym z tzw. przedmiotów wyboru. Oznacza to, że do egzaminu przystępuje tylko ten maturzysta, który zadeklarował taka wolę. Każdy abiturient, poza przedmiotami obowiązkowymi (polski, matematyka i język obcy nowożytny na poziomie podstawowym) musi przystąpić do co najmniej jednego przedmiotu do wyboru na poziomie rozszerzonym (maksymalnie może wybrać ich natomiast sześć).

Wyniki tegorocznych matur abiturienci poznają już 30 czerwca.

