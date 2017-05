Matura 2017: Informatyka - poziom rozszerzony. Arkusz CKE

Część maturzystów zmierzyła się dziś z informatyką na poziomie rozszerzonym. Nie był to egzamin obowiązkowy. Przystąpili do niego tylko ci abiturienci, którzy zadeklarowali taką wolę. Poniżej opublikujemy arkusz CKE informatyka - poziom rozszerzony.

Zdjęcie Matura 2017 /Maciej Kosycarz/KFP/ /Reporter

Do egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym przystąpiło dziś 7,6 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników. Rozpoczął się on o godz. 14:00 i składał się z dwóch części. Pierwsza część trwała 60 minut. Następnie maturzyści mieli pół godziny przerwy. Część drugą pisali 150 minut.

Reklama

Egzamin z informatyki należy do grupy tzw. przedmiotów do wyboru. Oprócz trzech obowiązkowych, pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego, maturzyści muszą wybrać co najmniej jeden dodatkowy przedmiot na poziomie rozszerzonym. Informatyka od lat jest przedmiotem rzadko wybieranym przez uczniów.

Przy egzaminach z tzw. przedmiotów do wyboru nie określa się progu poznawalności. Wyniki liczą się jednak podczas rekrutacji na studia.

Poniżej, około godz. 19:00, opublikujemy arkusz CKE - informatyka - poziom rozszerzony. Bądźcie z nami!







Zobacz dotychczasowe arkusze i odpowiedzi z matury 2017:



ARKUSZ CKE I ODPOWIEDZI z wiedzy o społeczeństwie - poziom rozszerzony (KLIKNIJ TUTAJ)



ARKUSZ CKE I ODPOWIEDZI z języka angielskiego - poziom rozszerzony (KLIKNIJ TUTAJ)



ARKUSZ CKE I ODPOWIEDZI z języka angielskiego - poziom podstawowy (KLIKNIJ TUTAJ)



ARKUSZ CKE I ODPOWIEDZI z matematyki - poziom podstawowy (KLIKNIJ TUTAJ)

ARKUSZ CKE I ODPOWIEDZI z języka polskiego - poziom podstawowy (KLIKNIJ TUTAJ)



ARKUSZ CKE I ODPOWIEDZI z języka polskiego - poziom rozszerzony (KLIKNIJ TUTAJ)

Matura 2017 1 38 Matura 2017 Autor zdjęcia: Źródło: East News 38

Matura 2017. Wyciekły arkusze? Uwaga na przecieki!

Bądź na bieżąco z Interią! Zajrzyjcie do naszego raportu specjalnego z arkuszami i odpowiedziami Matura 2017