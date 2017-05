Matura 2017: Język angielski rozszerzony. Arkusz i rozwiązania

Język angielski na poziomie rozszerzonym zdawało w poniedziałek 138 tys. abiturientów. Egzamin rozpoczął się o godzinie 14:00 i trwał 150 minut. Tuż po godzinie 19:00, poniżej opublikujemy arkusz CKE - język angielski poziom rozszerzony wraz z transkrypcją i odpowiedziami zaproponowanymi przez naszego eksperta.

Język angielski jest od lat najczęściej wybieranym językiem obcym na maturze. W tegorocznej sesji egzaminacyjnej na poziomie podstawowym zdawało go 257 tys. osób - czyli aż 90 proc. wszystkich maturzystów. Angielski na poziomie rozszerzonym nie jest traktowany jako przedmiot obowiązkowy, ale dodatkowy. W tym roku chęć jego zdawania zdeklarowało ponad 138 tys. abiturientów. Tym samym angielski jest najchętniej wybieranym przedmiotem dodatkowym - tuż za nim plasują się biologia (będzie ją zdawać ponad 79 tys. osób) oraz matematyka (już we wtorek zmierzy się z nią ponad 72 tys. osób).

Tegoroczni absolwenci liceów i techników nie są jedynymi, którzy w poniedziałek piszą egzamin z angielskiego. Razem z nimi piszą go też abiturienci z wcześniejszych roczników. Są wśród nich zarówno osoby, które przystępują do matury po raz pierwszy, jak i takie, które wcześniej nie zadały egzaminu z tego przedmiotu, albo zdały go, ale chcą uzyskać lepszy wynik lub dobierają jeszcze jeden przedmiot do zdanych wcześniej. Takich osób jest łącznie kilkanaście tysięcy w całym kraju.

Poniżej tuż po godzinie 19:00 opublikujemy arkusz CKE z języka angielskiego - poziom rozszerzony, transkrypcję oraz odpowiedzi zaproponowane przez naszego eksperta. Strona nie odświeża się automatycznie, wciśnij F5!



Arkusz CKE - język angielski poziom rozszerzony (już wkrótce do pobrania pod tym linkiem)





30 proc. i przedmiot wyboru

Maturzysta - aby otrzymać świadectwo dojrzałości - musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym oraz dwóch ustnych: z polskiego i języka obcego i uzyskać wynik na poziomie minimum 30 proc.

Ponadto musi przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru (nie może ich być więcej niż sześć).

Wyniki matur 2017 zostaną przekazane abiturientom 30 czerwca.

