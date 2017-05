Matura 2017: Język polski rozszerzony. Odpowiedzi i arkusz CKE

Język polski poziom rozszerzony - z tym egzaminem dziś od godziny 14:00 zmagali się uczniowie. Arkusz CKE oraz proponowane odpowiedzi opublikujemy w naszym raporcie specjalnym Matura 2017 tuż po godzinie 19:00.

Zdjęcie Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy przed rozpoczęciem egzaminu maturalnego /Tytus Żmijewski /PAP

Język polski na poziomie rozszerzonym był przedmiotem dodatkowym. Oznacza to, że pisali go tylko ci maturzyści, którzy wyrazili taką chęć. Egzamin nie wpływa na uzyskanie świadectwa dojrzałości - nie można go nie zdać, nie ma minimalnego progu wyniku, jaki trzeba uzyskać. Polski rozszerzony trwał 180 minut.



Uczniowie otrzymali arkusz CKE, który zawierał dwa tematy. Egzamin polegał na napisaniu wypracowania na jeden z nich. Każdy zdający język polski na poziomie rozszerzonym mógł zdobyć maksymalnie 40 punktów.

Wyniki matury 2017

Aby zdać maturę 2017, abiturient musi napisać trzy egzaminy z: języka polskiego - poziom podstawowy, matematyki - poziom podstawowy i języka obcego nowożytnego - poziom podstawowy i osiągnąć wynik na poziomie co najmniej 30 punktów procentowych. Podobny minimalny wynik jest konieczny, by zdać obowiązkowe egzaminy ustne z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego.

Uczniowie zdają także przedmioty dodatkowe - wyłącznie na poziomie rozszerzonym. Jednak wyniki z tych przedmiotów nie mają wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego - nie istniej minimalna suma punktów, jakie zdający musi otrzymać. Dobry wynik z przedmiotu dodatkowego może się jednak okazać przepustką na wymarzone studia.



Wyniki matur 2017 abiturienci otrzymają 30 czerwca, wraz ze świadectwem i aneksami.



