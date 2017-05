Matura 2017: Matematyka - poziom podstawowy. U nas arkusz i odpowiedzi

Matematyka poziom podstawowy - to z tym egzaminem na maturze 2017 mierzyli się dziś tegoroczni absolwenci liceów i techników. W sumie matematykę zdawało pond 340 tys. uczniów - aż o 60 tys. więcej niż język polski na poziomie podstawowym. Wyjaśniamy skąd ta różnica w liczbach zdających i przypominamy, że już o godzinie 14:00 w naszym raporcie specjalnym "Matura 2017" opublikujemy arkusz CKE - matematyka poziom podstawowy oraz rozwiązania zaproponowane przez naszego eksperta.

Zdjęcie Matura 2017 z matematyki - poziom podstawowy /Paweł Relikowski /East News

Matematykę na poziomie podstawowym zdaje ponad 340 tys. osób. Wczoraj do egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym przystąpiło ponad 280 tys. abiturientów. Skąd ta różnica, skoro zarówno polski jak i matematyka na poziomie podstawowym są przedmiotami obowiązkowymi dla wszystkich? 60 tys. zdających to abiturienci z poprzednich roczników - głównie osoby, które matematykę poprawiają, żeby uzyskać wyższy wynik oraz ci, którzy oblali egzamin w ubiegłym roku.

Reklama

Egzamin z matematyki rozpoczął się o godzinie 9:00 i trwał 170 minut. Żeby zdać maturę 2017, trzeba uzyskać wynik na poziomie 30 proc. nie tylko z matematyki - poziom podstawowy, ale jeszcze z dwóch innych egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego oraz dwóch egzaminów ustnych - polskiego i języka obcego. Maturzysta musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru. Tutaj nie ustalono minimalnego progu punktowego, jaki należy uzyskać.



Arkusz CKE: matematyka poziom podstawowy już po godzinie 14:00 znajdziecie poniżej. Od tej godziny będziemy także publikować kolejne rozwiązania z matematyki zaproponowane przez naszego eksperta. Strona nie odświeża się automatycznie, wciśnij F5!

Matura 2017. Matematyka poziom podstawowy - ARKUSZ CKE (wkrótce do pobrania pod tym linkiem)





Zobacz także arkusze CKE i proponowane odpowiedzi z pierwszego dnia matury 2017:

ARKUSZ CKE I ODPOWIEDZI z języka polskiego na poziomie podstawowym (TUTAJ)

ARKUSZ CKE I ODPOWIEDZI z języka polskiego - poziom rozszerzony (TUTAJ)



Kiedy wyniki z matury 2017?

Sesja egzaminacyjna matury 2017 potrwa w sumie do 26 maja (24 maja abiturienci napiszą ostatni egzamin pisemny, a dwa dni później zostaną przeprowadzone ostatnie egzaminy ustne). Abiturienci, którzy nie mogą przystąpić do egzaminów w sesji majowej, a uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, mogą przystąpić do nich w sesji dodatkowej w czerwcu.

30 czerwca maturzyści dowiedzą się, jakie wyniki uzyskali na maturach.

Maturalny egzamin poprawkowy odbędzie się 22 sierpnia 2017 (o godzinie 9:00) - napiszą go absolwenci wszystkich typów szkół, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali TYLKO JEDNEGO przedmiotu w części ustnej albo części pisemnej. Część ustna będzie odbywać się w dniach 23-25 sierpnia.

Bądź na bieżąco z Interią! Zapraszamy do naszego raportu specjalnego z arkuszami i odpowiedziami z kolejnych przedmiotów Matura 2017

Obserwujcie nas także na Facebooku: Interia Matura, gdzie publikujemy arkusze CKE, wskazówki i materiały, które pomogą wam w przygotowaniach do tegorocznej matury.

Matura 2017. Sprawdź terminy egzaminów!