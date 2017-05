Matura 2017: Matematyka - poziom rozszerzony. Arkusz i odpowiedzi

Od godz. 9:00 przez 180 minut maturzyści pisali we wtorek egzamin z królowej nauk - matematyki - na poziomie rozszerzonym. Egzamin nie był obowiązkowy, ponieważ zaliczany jest do grupy tzw. przedmiotów do wyboru. Przystąpiło do niego łącznie 72,4 tys. abiturientów. Poniżej opublikujemy arkusz CKE matematyka poziom rozszerzony wraz z proponowanymi rozwiązaniami.

Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym zdawało również 6,2 tys. maturzystów z wcześniejszych roczników.

Część rozszerzona trwała w sumie trzy godziny. Maturzyści musieli zmierzyć się z zadaniami zamkniętymi i otwartymi. Te ostatnie wymagały od nich wykazania się umiejętnością rozumowania i dobieraniem własnych strategii do nietypowych warunków w zadaniach.



Przypomnijmy, że maturzyści muszą obowiązkowo napisać trzy egzaminy maturalne: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym. Uczniowie muszą też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru na poziomie rozszerzonym. Ponadto, muszą zdać dwa egzaminy ustne - z języka polskiego i języka obcego.

Obowiązkowy egzamin z matematyki na poziomie podstawowym odbył się w ubiegły piątek.



Wyniki matur uczniowie poznają już 30 czerwca.

