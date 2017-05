Matura 2017: Wiedza o tańcu - poziom podstawowy i rozszerzony. Arkusze CKE

Maturalny egzamin z wiedzy o tańcu pisało dziś w skali kraju tylko sześciu uczniów. Maturzyści przystąpili do niego o godz. 14:00. Egzamin na poziomie podstawowym zakończył się po 120 minutach, a na poziomie rozszerzonym po 180. Poniżej opublikujemy arkusze CKE z podstawy i rozszerzenia.

Zdjęcie Uczniowie LO I im. Adama Mickiewicza w Olsztynie przed egzaminem maturalnym 2017 /Fot. Arkadiusz Stankiewicz /

Wiedza o tańcu na egzaminie maturalnym 2017 nie cieszyła się dużą popularnością. Zdawała ją w całym kraju garstka osób - zaledwie sześciu maturzystów. Do egzaminu przystąpili głównie absolwenci szkół baletowych.

Reklama

Wiedza o tańcu to przedmiot, który na maturze 2017 znajduje się w tzw. grupie przedmiotów do wyboru, ale w starej formule egzaminu maturalnego. W obecnej formule tego przedmiotu już nie ma.

Jak informuje CKE, arkusz z wiedzy o tańcu na poziomie podstawowym zawiera zadania zamknięte i otwarte. W poleceniach mogą być wykorzystywane teksty źródłowe, zapisy nutowe i ikonografia np. czarno-białe lub kolorowe ilustracje, szkice, rysunki, diagramy).



Egzamin na poziomie rozszerzonym składa się z trzech części. W pierwszej maturzysta musi zanalizować dzieło taneczne, w drugiej rozwiązać test sprawdzający wiedzę przedmiotową, a w trzeciej stworzyć spójną wypowiedź pisemną na jeden z dwóch tematów.

Poniżej opublikujemy arkusze z wiedzy o tańcu:

ARKUSZ CKE z wiedzy o tańcu - poziom podstawowy (KLIKNIJ TUTAJ)



ARKUSZ CKE z wiedzy o tańcu - poziom rozszerzony (KLIKNIJ TUTAJ)





Wcześniej, o godz. 9:00, ponad 340 tys. abiturientów przystąpiło dziś do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym. Około 284 tys. osób to tegoroczni absolwenci liceów i techników, a pozostałe osoby to ci, którzy chcieli poprawić swój wynik z poprzednich lat.

ARKUSZ CKE I ODPOWIEDZI z matematyki - poziom podstawowy (KLIKNIJ TUTAJ)

ARKUSZ CKE I ODPOWIEDZI z języka polskiego - poziom podstawowy (KLIKNIJ TUTAJ)



ARKUSZ CKE I ODPOWIEDZI z języka polskiego - poziom rozszerzony (KLIKNIJ TUTAJ)

Matura 2017. Wyciekły arkusze? Uwaga na przecieki!