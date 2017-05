Matura 2017: WOS poziom rozszerzony. Arkusz CKE i odpowiedzi

Wiedzę o społeczeństwie na maturze 2017 - poziom rozszerzony zdawało w środę ponad 28,9 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników. Już po godzinie 14:00 opublikujemy tutaj arkusz CKE oraz odpowiedzi zaproponowane przez naszych ekspertów.

Zdjęcie Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony; zdj. ilustracyjne /Tytus Żmijewski /PAP

Egzamin z wiedzy o społeczeństwie jest jednym z przedmiotów wyboru - oznacza to, że uczniowie deklarują chęć zdawania tego przedmiotu, nie ma również minimalnego wyniku, który należy osiągnąć. W tym roku WOS zdaje niespełna 11 proc. wszystkich abiturientów i wśród najczęściej wybieranych przedmiotów plasuje się dopiero na siódmym miejscu. Wyprzedzają go m.in. angielski na poziomie rozszerzonym, geografia czy matematyka.



W ubiegłym roku arkusz egzaminacyjny z WOS składał się z 30 zdań, spośród których 10 składało się z dwóch części - łącznie w arkuszu znalazło się zatem 40 poleceń. Zadnia dotyczyły m.in. współdziałania w sprawach publicznych, znajomości zasad i procedur demokracji, znajomość podstaw ustroju Rzeczypospolitej Polskie, rozumienia zasad gospodarki rynkowej, znajomości praw człowieka i sposobów ich ochrony oraz sprawdzały umiejętność dostrzegania współzależności we współczesnym świecie.

Co pojawiło się na maturze z WOS w tym roku? Przekonamy się niebawem.



Poniżej opublikujemy arkusz CKE - wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony oraz rozwiązania zaproponowane przez współpracującego z nami eksperta. Uwaga! Strona nie odświeża się automatycznie (żeby to zrobić wciśnij F5).

Arkusz CKE - wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (już wkrótce do pobrania pod tym linkiem)



Kiedy wyniki z matury 2017?

Sesja egzaminacyjna matury 2017 potrwa w sumie do 26 maja (24 maja abiturienci napiszą ostatni egzamin pisemny, a dwa dni później zostaną przeprowadzone ostatnie egzaminy ustne). Abiturienci, którzy nie mogą przystąpić do egzaminów w sesji majowej, a uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, mogą przystąpić do nich w sesji dodatkowej w czerwcu.

30 czerwca maturzyści dowiedzą się, jakie wyniki uzyskali na maturach.

Maturalny egzamin poprawkowy odbędzie się 22 sierpnia 2017 (o godzinie 9:00) - napiszą go absolwenci wszystkich typów szkół, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali TYLKO JEDNEGO przedmiotu w części ustnej albo części pisemnej. Część ustna będzie odbywać się w dniach 23-25 sierpnia.